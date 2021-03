¿Quién es Luca Martínez Dupuy, el mexicano goleador de Rosario Central?

El juvenil, quien ya marcó en el fútbol argentino y se consolida más en el Canalla, por ahora es seleccionado Sub 20 del Tri.

Luca Martínez Dupuy tiene decidido escribir su historia. El joven mexicano, con apenas una decena de partidos con la camiseta de Rosario Central , convirtió su segundo gol en la Copa de la Liga Profesional 2021: después de su debut en la red ante Argentinos Juniors en la fecha 1, esta vez su víctima fue Godoy Cruz con un certero cabezazo.

¿Cómo llegó a Argentina ? Su padre, Nahuel Martínez , fue jugador en las inferiores de América, Toluca y San Luis entre fines de los 90 y principios de este siglo. Durante su estadía en San Luis Potosí, en el año 2001, nació Luca, pero poco tiempo después la familia regresó a Argentina.

Después de jugar en categorías infantiles en Sarmiento de Leones, club de la localidad de Marcos Juárez, a los 16 años llegó a Rosario y rápidamente deslumbró por su potencia y olfato goleador.

Apenas tres años después de su arribo, fue la apuesta del técnico Kily González para el ataque y comenzó el certamen como titular, incluso relegando a una gloria del club como Marco Ruben. En el duelo de la jornada inicial del certamen, a los 41 minutos del encuentro ante Argentinos y luego de un rebote, apareció para empujarla con su pie derecho y poner el 1-0 en favor del club rosarino. Su festejo fue con lágrimas en los ojos, la vista al cielo y el recuerdo de su abuela, señalando su tatuaje en la pierna.

🇲🇽🤠⚽️ ¡Reviví el primer tanto de Luca Martínez Dupuy! #VamosCentral 💪🏽🇺🇦 pic.twitter.com/uiRrQ1gNKi — Rosario Central (@CARCoficial) February 15, 2021

Y luego de mostrarse nada menos que en el Monumental ante River, pese a la derrota 0-3, volvió a festejar con una "palomita" para el 2-1 ante Godoy Cruz.

Con 19 años, ya resultó convocado para la Selección de México Sub 20. Sin embargo, recientemente confesó que aún desconoce qué haría en caso de que la Albiceleste también lo citara. “Todavía no está decidido al 100 por ciento. Cuando me toque, como ahora con la Selección de México, voy a dejar la vida porque lo siento así. Representar a un país no es ir de joda, hay toda una historia", señaló en entrevista con Bola VIP.