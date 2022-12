Quién es la abuela "lalala la": la señora que se hizo cábala y viral en Argentina por el Mundial de Qatar

Luego de recuperarse de la derrota ante Arabia Saudita, los hinchas argentinos encontraron en esta mujer una cábala que se repite en cada partido.

Argentina llegó a la final del Mundial de Qatar 2022 y en las calles del país el sentimiento es de alegría absoluta pese a haber caído 2 a 1 ante Arabia Saudita en el debut. Luego de ese traspié, la albiceleste derrotó a México y necesitaba un resultado favorable ante Polonia para clasificar a los octavos de final como primero de su grupo.

Fue justamente en ese partido, que se comenzó a hacer viral el encuentro de una señora con unos jóvenes para festejar el triunfo de Argentina en un semáforo. El grupo de amigos le creó un cantito que simplemente dice "ABUELA LALALA LA" de manera repetida y basada en el tema "Go West" de Pet Shop Boys. El éxito del video filimado ese día fue inmediato y la nueva "cábala" se repitió en los partidos siguientes contra Australia, Países Bajos y Croacia.

¿Quién es la abuela lalala la?

"La abuela", como se la conoce, se llama Cristina, tiene 76 años y es de Liniers, Buenos Aires. Es en ese barrio en donde se encuentra con los jóvenes llevando su bandera de Argentina y un cubrebocas para cuidar su salud y la de los demás.

En declaraciones al canal de noticias TN, Cristina confesó que es hincha de Boca y que no tiene nietos, solo sobrinos por parte de su hermana. Sobre su apodo, aclaró que no le disgusta que le digan abuela y que el nombre sale por el color de su pelo. “No me molesta que me digan abuela, en todos lados me dicen así, porque desde la pandemia que no me tiño más”.

"La abuela" disfruta de la repercusión de su fama y hasta filma videos cuando se lo piden: “Quiero agradecer a los pibes de Villa Luro. Yo soy la ‘Abuela la la la’. Vamos Argentina, carajo”, sostuvo en una publicación que se viralizó en los últimos días. Tal es el furor, que la esquina donde sale a festejar está registrada en Google Maps como “abuela la la la la la” para reconocer el cruce entre las calles Andalgalá y Caaguazú.