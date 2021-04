¿Quién es Julian Nagelsmann, nuevo entrenador del Bayern de Múnich: qué edad tiene y cuántos títulos ha ganado en su carrera?

Con tan solo 33 años, "Baby Moruinho", como lo apodan, revoluciona el fútbol alemán con sus novedosos métodos y su dinámico estilo de juego.

Tan solo 20 años tenía Julian Nagelsmann cuando una operación de rodilla lo dejó sin el sueño de llegar a la Bundesliga. Estaba en el combinado sub 23 de 1860 Munich, uno de los principales clubes formadores de Alemania, en donde ya jugaba poco debido a un recurrente dolor de espalda. Era zaguero central y tanto sus compañeros como sus entrenadores aseguraban que tenía todo para llegar a la máxima categoría. "Resolvía problemas antes de que aparezcan. Casi nunca lo vi pegar una patada o ir al piso. Siempre estaba bien ubicado y le sobraba el tiempo para llegar a la pelota", contó alguna vez su excompañero Christian Trasch a The Athletic.

En 2010, con 22 años, empezó a trabajar en Hoffenheim luego de ser uno de los analistas de Thomas Tuschel -a quien podría enfrentar en la semifinal en caso de superar al Atlético de Madrid- en el conjunto filial del Augsburg. Empezó dentro del área técnica de la academia y rápidamente pasó a hacerse cargo del selectivo sub 16. En 2014, consiguió su primer título con la sub 19 y en 2016 fue promovido a dirigir en la máxima categoría, convirtiéndose así en el técnico más joven de la historia del fútbol alemán: reemplazó a Huub Stevens, quien renunció por problemas de salud, en febrero y agarró a un equipo que estaba en la 17° posición y peleaba por no descender.

Nagelsmann se salvó del descenso y, para la temporada siguiente, aseguró que quería pelear el campeonato. En la temporada 2016/17, sostuvo un invicto de 17 fechas y finalizó la temporada en la cuarta posición, logrando la clasificación a la fase previa de la Champions League. Y aunque quedó afuera ante Liverpool y no pudo acceder a la fase de grupos, repitió la hazaña en la Bundesliga 2017/18, en la que terminó tercero y se metió directo en las zonas de la competencia más importante de Europa.

En junio de 2018 firmó un contrato por cuatro años en Leipzig, que empezó en 2019. Esa última temporada en Hoffenheim no fue tan positiva: terminó noveno antes de dejar el club que le abrió las puertas para seguir vinculado al deporte para hacerse cargo de un nuevo desafío. En los 45 partidos que lleva dirigidos, ganó 25, empató 14 y perdió solo seis: terminó tercero en el torneo una vez más y espera hacer historia en la Champions.

Sin embargo, más allá de sus números, lo que sorprende son sus métodos. "Baby Mourinho", como le dicen en su país, revolucionó las técnicas de entrenamiento ya que potenció el Footbonaut -una máquina que se usa para ajustar el control y los pases de los jugadores- al agregar drones para filmar la práctica desde otro punto de vista, a la vez que la transmite en tiempo real a una pantalla gigante que se encuentra en un costado de la cancha. Así, puede seguir cada movimiento de sus futbolistas en tiempo real desde diferentes perspectivas, lo que le permite explicar cada corrección con mayor detalle.

El 27 de abril de 2021, el Bayern de Múnich hizo oficial su llegada como nuevo entrenador. El técnico firmó por cinco temporadas para sustituir al exitoso Hansi Flick desde la temporada 2021-2022.

Nagelsmann inicia de esta forma su primer gran reto al frente de un grande después de hacerse un nombre llevando al Hoffenheim y al Leipzig a disputar la UEFA Champions League. De hecho, las semifinales a las que se clasificó el curso pasado han sido el gran logro de su prematura carrera.

EL ENTRENADOR MÁS CARO DE LA HISTORIA

En el país germano han trascendido varias cifras sobre cuánto ha costado la libertad de Nagelsmann. Según Bild finalmente se ha cerrado la operación por unos 15 millones de euros pero con pluses por objetivos podría llegar a los 25 'kilos', una postura intermedia a los 30 que solicitaban desde Leipzig y los 20 que quería pagar el Bayern.