¿Quién es Juan Martínez Munuera, árbitro del Clásico Barcelona vs. Real Madrid de LaLiga 2020-21?

El trencilla, del colegio valenciano, es el encargado de dirigir el duelo más importante del fútbol español por primera vez en su carrera.

Juan Martínez Munuera es el encargado de dirigir el primer Clásico de 2020-2021 en el que el recibirá al en el Camp Nou en el que será el primer duelo entre los dos grandes del fútbol español que se disputa a puerta cerrada.

Salido del colegio valenciano, el colegiado de 38 años (nació el 13 de julio de 1982) debutó en Primera División en el año 2013, y es árbitro internacional FIFA desde el pasado 2015. Este será el primer Clásico que dirija en su carrera.

Balance con Real Madrid y Barcelona

Su balance con el Real Madrid es de 24 partidos con 15 victorias merengues, 5 empates y sólo 4 derrotas. Por su parte, Martínez Munuera ha dirigido 21 encuentros a los culés también con 15 victorias y sólo 3 empates y 3 derrotas.

Ya acumula 133 partidos oficiales en Primera División y en 2018 participó en el Campeonato Europeo de la UEFA Sub-19, donde dirigió la final en la que venció a y ha dirigido sus primeros partidos en la , en la fase previa, y en la .

En total, contabilizando todas las competiciones, ha dirigido 254 partidos oficiales, en los que ha mostrado 1187 tarjetas amarillas, ha expulsado a 49 jugadores y ha señalado 62 penaltis.

Un policía en excedencia que quiso ayudar durante el coronavirus

Martínez Munuera ejerce gracias a una excedencia en su plaza como policía local pero en abril explicó que quiso renunciar a ella para ayudar a los cuerpos policiales durante la pandemia del coronavirus.

"Policía y árbitro no son mis trabajos, son mis dos pasiones. Cuando se declaró la pandemia me ofrecí a mis superiores para reincorporarme, pero no hizo falta. Nuestra plantilla no se ha visto mermada por la enfermedad, pero sabe que me tiene en cualquier momento a su disposición", explicó en una entrevista a Efe.