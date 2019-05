Quién es Juan Foyth, la joya de Tottenham que jugará la Copa América con la Selección argentina

A los 21 años, el central jugará la final de la Champions y fue una de las sorpresas de la lista de Scaloni para el certamen continental.

Apenas nueve partidos como titular con la camiseta de Estudiantes le alcanzaron a Juan Foyth para ser señalado como una de las nuevas joyas del fútbol argentino. Defensor con una categoría pocas veces vista, despertó el interés de grandes equipos de Europa hasta que a mediados de 2017 finalmente emigró a , donde Mauricio Pochettino eligió llevarlo de a poco: el platense debió esperar más de un año para hacer su debut en la Premier League y recién lleva disputados 23 encuentros en el conjunto londinense.

En su momento, el juvenil del Pincha estuvo a punto de pasar primero a Zenit y luego a , pero el fair play financiero, tras la compra de Neymar, cambió el rumbo del zaguero. Y allí aparecieron los Spurs, que desembolsaron 10,5 millones de euros por el pase del argentino, que firmó un contrato hasta 2022. A pesar de la fuerte inversión realizada por el club, el entrenador no quiso hacerlo quemar etapas: durante la campaña 2017/18 sólo le dio rodaje en la y en la Copa de la Liga, mientras que le dio la chance de hacer su presentación en la última fecha de la fase de grupos de la frente a APOEL, con el equipo ya clasificado a octavos. En la actual temporada del certamen continental europeo, Foyth jugó un par de partidos y seguramente ocupará un lugar en el banco de suplentes de la final contra .

La decisión de Pochettino de no apurar al juvenil de 20 años no es azarosa: Foyth debutó en Primera hace poco más de dos años, el 19 de marzo de 2017, en un 1-0 de Estudiantes sobre Patronato. Antes había sido titular indiscutido en el Sudamericano Sub 20 con la Selección argentina, que también lo tuvo durante el Mundial de la categoría. Su fuerte es sin duda el juego con los pies, donde demuestra una ductilidad que llevó a Gustavo Matosas, el DT que le dio la chance de hacer su presentación en el Pincha, a decir que " es una mezcla de Baresi y Beckenbauer ".

En julio de aquel 2017, incluso antes de que se concretara su venta a Tottenham, el nombre del central empezó a sonar para la Selección: Jorge Sampaoli llegó a reunirse personalmente con él, más allá de que nunca lo citó formalmente durante su ciclo. Fue Lionel Scaloni el que le dio la chance de debutar con la Albiceleste, en los amistosos frente a de noviembre de 2018. Y ahora, a pesar de que el central ni siquiera está consolidado en su club, lo incluyó entre los 23 futbolistas que irán a la de .

#SelecciónMayor @lioscaloni : "Estamos muy contentos con Foyth. Estamos hablando de un gran central, con mucho futuro. Era una apuesta hacerlo jugar y lo resolvió muy bien". — Selección (@Argentina) November 17, 2018

Tras el compromiso en Córdoba frente al Tri, en el que hizo su debut, Scaloni sólo tuvo elogios para Foyth: "Creo que estamos delante de un gran central,Ahora, con la lista para el certamen continental confirmada, esas palabras toman aún más valor.