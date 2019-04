¿Quién es Juan Brandáriz 'Chumi', jugador del FC Barcelona?

La Jueza de Competición Carmen Pérez declaró este miércoles la alineación indebida de Juan Brandáriz 'Chumi' en el partido de ida de octavos de final de la , disputado el 10 de enero. Ahora bien: ¿quién es 'Chumi', el protagonista de esta historia?

'Chumi', como le apodó cariñosamente su padre, juega desde la actual campaña para el B en la Segunda División B (Grupo III). Nacido el 2 de marzo de 1999, el central de 20 años aterrizó en La Masía cuando tenía 14. Lo hizo procedente de las divisiones inferiores del Deportivo La Coruña y después de brillar Copa Coca-Cola oficiosamente considerada Campeonato de . Y aunque llegó con edad cadete, pasó a jugar directamente con el Juvenil B. Después de dos temporadas con el Juvenil A, donde ha ganado las dos Ligas, este año también pudo levantar la .

📸👌 The best images of Chumi's contract renewal / La renovació de @MoviJuan en imatges / La renovación de Chumi, en imágenes ➡ https://t.co/aOwmDWNjbm #Chumirenovat #MadeinLaMasia pic.twitter.com/g23ltXmdtL