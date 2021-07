¿Quién es Joel Bustamante? El mexicano que busca afianzarse en el Hertha Berlín

El mediocampista se sumó a la Sub 20 del club de la capital alemana, buscando consolidarse y dar el salto al primer equipo.

Alemania no es un destino común para los mexicanos: solo ocho tuvieron la oportunidad de jugar en la Bundesliga. Unos tuvieron más suerte que otros, pero lo cierto es que la poca cantidad de embajadores aztecas en el campeonato alemán contrasta con la de otras ligas en Europa.

El caso más reciente es el de Joel Bustamante. Se trata de un mediocampista mexicano de 20 años, cuya etapa de formación comenzó en las fuerzas básicas de Querétaro. Luego estuvo en Xolos de Tijuana y Dallas FC de la MLS, antes de dar el salto a la Sub 20 del Hertha Berlín.

Bustamante tiene tres nacionalidades (mexicana, argentina y española), por lo cual debe decidir a qué país desea representar. Sin embargo, su padre reconoció en una reciente entrevista que el deseo de Joel es sumarse a la Selección mexicana, pero no han habido acercamientos.

''No se ha tenido ningún acercamiento con nadie. A él le gusta México pero no se si hay interés por parte de ellos", dijo el padre de Bustamante en diálogo con el diario As, al tiempo que destacó que el mediocampista también estuvo en el Greuther Furth, de la Segunda División alemana.

La joya de Querétaro actualmente se encuentra en la pretemporada del Hertha Berlín, disputando amistosos y con la esperanza de ser considerado en el futuro para el primer equipo de la capital alemana, para así finalmente convertirse en el noveno mexicano en la Bundesliga.

Pero, ¿cómo juega Bustamante?

JOEL BUSTAMANTE

Se trata de un mediocampista habilidoso, dinámico, ideal para el juego de ida y vuelta. Bustamante, quien se siente cómodo jugado de 8 o de 10, suele encarar cuando tiene espacio y además destaca por su potente remate de media distancia, algo que sin duda ha llamado la atención en cada uno de los clubes en los que ha estado.