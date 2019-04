Quién es Joao Maleck, el delantero mexicano que la Selección Sub 20 'despreció'

El artillero, sin tantos minutos tras recuperarse, se quedó fuera de la lista de convocados para la justa ecuménica.

En medio de la sequía de delanteros mexicanos en la y la Selección, una luz aparecía en el horizonte: Joao Maleck, un jugador que se abrió paso poco a poco en el Porto , donde pasó de la Sub 19 al cuadro B, y del que salió hace poco para probar suerte con el Atlético. Sin embargo, ello no bastó para ganarse un lugar con la Sub 20 del Tri que jugará el Mundial 2019 en .

Al parecer la poca actividad que ha tenido en la de , una Tercera División jerárquicamente hablando, influyó para que el director técnico Diego Ramírez prescindiera de sus servicios. Contabiliza apenas 30 minutos desde enero, cuando llegó su pase internacional demorado.

El nombre podría resultar extraño, pero Maleck es mexicano (nacido en Guadalajara, Jalisco), aunque de origen francés, pues su padre es de dicha nacionalidad. También corre sangre camerunesa por él, dado que sus abuelos son de ahí. Pese a esto él ya había aclarado previamente que su único interés efa defender los colores verde, blanco y rojo.

Desde hace años es una de las grandes promesas del futbol mexicano, aunque estuvo a punto de quedar en el olvido, pero gracias a Marco Fabián, hoy está en Europa como un diamante que quiere ser terminado de pulir.

El chico de 19 años de edad comenzó su andar en el futbol en las inferiores de en 2011; sin embargo, su aventura tan sólo duró un par de años. Su carrera parecía que llegaba a su fin.

La ilusión de Maleck regresó en 2014 de mano de Fabián, quien abrió una academia con el apoyo de su progenitor. Ahí continuó con su formación y le bastaron 12 meses para mostrar sus condiciones y cautivar a , quien de inmediato lo llevó a la categoría Sub 17.

Su imponente físico y zurda privilegiada le permitieron anotar hasta cansarse y postularse para el representativo nacional, en donde fue visto desde el Viejo Continente como una de las grandes promesas. La temporada anterior, con sus 17 goles, registró la misma cantidad de tantos que Hirving Lozano en su primera campaña junto al .

En ese curso su aporte sirvió para que los Dragones calificaran a las semifinales de la , el equivalente Sub 20 de la Champions, certamen en el que cayeron a manos del subcampeón .