¿Quién es Gianluca Lapadula, el italiano de Perú que juega contra Chile y Argentina?

Gianluca Lapadula es un goleador italo-peruano que juega en la y que por primera vez es convocado para jugar por el Perú. El cuerpo técnico liderado por Ricardo Gareca encontró a un nuevo artillero ante las bajas de Guerrero y Foca Farfán en una de las ligas más prestigiosas del mundo.

De padre italiano y mamá peruana, el ariete alcanzó a disputar un amistoso por , contra San Marino en 2017. Jugó con la número 9, junto con Petagna en el ataque, y se dio el lujo de marcar tres goles en los 90 minutos de partido. Este llamado le llegó un año después del que recibió ante , cuando relevó a Manolo Gabbiadini.

Pero la Azzurra no lo consideró más pese a mantenerse siempre en la élite del Calcio. Antes, hizo carrera entre la Lega Pro 2, 1 y la Serie B con Ravenna, San Marino Calcio, Cesena, , Teramo y Pescara. Luego pasó al Milan y pese a sus goles saltó al . Luego fue a Lecce y actualmente está en Benevento. 29 anotaciones totales suma en una competición que ya lo vio cruzarse con el Inter de Alexis Sánchez y Arturo Vidal, en duelo que ganó el Nerazzurri 5-2.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world