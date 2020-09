¿Quién es Ferrán Soriano, el encargado de llevar a Messi a Manchester City?

¿Qué hizo tan mágica a la dupla entre Pep y la Pulga? En un principio, una idea de querer estar juntos por reconocerse los mejores en lo suyo. Messi y Guardiola podrían volver a verse las caras en el Manchester City. Tras una temporada horrible y una serie de decisiones de la directiva que cayeron demasiado pesadas, Messi tomó la decisión de dejar Barcelona. Aunque aún restan las negociaciones, todo indica que la pareja Messi-Guardiola podría volver a tomar vida.

