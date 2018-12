¿Quién es Fernando Batista, el nuevo DT de la Selección argentina Sub 20?

El hermano del Checho, siempre ligado a la formación de jugadores, se hará cargo del lugar que dejó Scaloni.

Si algo no le falta a Fernando Batista es experiencia para el puesto de director técnico de la Selección argentina Sub 20. Es cierto: no es un nombre muy conocido, más allá de que sea el hermano del Checho. Pero sus más de 15 años de experiencia en la formación de juveniles lo posiciona como una opción lógica en esta refundación que encabeza la dirigencia de la AFA.

#Sub20 Fernando Batista se sumará al proyecto de Selecciones como entrenador del Sub 20 https://t.co/zPwmzuhWrA pic.twitter.com/NfPzaB3Qev — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) December 12, 2018

El Bocha salió de de Argentinos Juniors, jugó en San Lorenzo y tuvo un paso por el ascenso en Godoy Cruz y All Boys. Pero a partir del 2000 comenzó a dedicarse a los juveniles: arrancó en el Ciclón, donde estuvo cinco años dirigiendo dos divisiones diferentes, y luego pasó al Bicho, en donde estuvo coordinando todo durante la última década. Luego, desembarcó en la Selección como ayudante de Claudio Úbeda y, posteriormente, tuvo un breve paso por los seleccionados de Armenia.

Comenzará a trabajar el próximo lunes junto a su cuerpo técnico (Esteban Solari, Cristian Palandella y Gustavo Piñero) con la mira puesta en el Sudamericano Sub 20 a disputarse en Chile y que clasifica al Mundial de Polonia, que se jugará entre mayo y junio de 2019.