Quién es Federico Viñas, el nuevo refuerzo del América

Aunque ejerce nominalmente como delantero, no es un 'hombre gol'; en todo caso suplirá a Ménez.

En esta serie de movimientos que el América realiza a contrarreloj para el torneo Apertura 2019 de la , Federico Viñas es la cereza en el pastel que concluye y redondea el plantel de Miguel Herrera entre lesiones, bajas por futbolistas que se fueron a Europa o, simplemente, elementos que no fueron contemplados como Jéremy Ménez.

Después de la fractura en el peroné de la pierna derecha de Nicolás Castillo, además de la recaída de Henry Martín y su tobillo izquierdo, las Águilas se pusieron a buscar un reemplazo para la delantera que no significara un gasto significativo y, de preferencia, a préstamo.

En ese perfil entra el uruguayo de 21 años de edad y que pertenecía al Juventud de las Piedras en la Primera División de aquel país. A continuación, en Goal te traemos toda la información que debes conocer al respecto.

CÓMO JUEGA FEDERICO VIÑAS

Es zurdo y, como tal, cumple con la buena fama que gozan estos acerca de su técnica. No es un 'killer' ni un matón o un '9' que se quede estático dentro del área. Por lo general en su club juega más ubicado como atacante a través de su perfil natural o, en ocasiones, por la derecha ir de afuera hacia dentro. Tiene un disparo adecuado de mediana y larga distancia que le sirve para fabricarse sus propias acciones de gol desde fuera del área. Por si fuera poco no se encuentra peleado con las labores de sacrificio en cuanto a pressing a partir de la salida se refiere o trasladarse hasta la media cancha con el fin de robar el esférico.

Si a eso se le agrega su habilidad para regatear en el uno a uno, podemos afirmar que es autosuficiente y sabe ingeniárselas incluso de espaldas. De hecho esto último lo logra gracias a su físico: 1.81 metros de altura y 81 kilogramos de peso. Va adecuadamente por arriba y se impone en las pelotas paradas a favor. Es bastante veloz y no se le dificulta cambiar de ritmo de un momento a otro. Sin embargo no se trata de un extremo o tipo que encare por la línea de fondo.

"Soy potente, me gusta hacer diagonales. Me gusta el doble arribo, me caracterizo por eso", describió él mismo en entrevista con el programa Jorge Ramos y su banda vía la cadena ESPN.

En cambio, Daniel Gutiérrez, su representante, sí lo catalogó como un referente ofensivo. "Tiene un gran físico, pero con un juego de balón muy parecido al de (André-Pierre) Gignac", sostuvo en entrevista con Azteca Deportes.

TRAYECTORIA Y NÚMEROS DE FEDERICO VIÑAS

El nacido en Montevideo debutó profesionalmente apenas el 7 de abril del 2018 en el empate a ceros entre Juventud y Central Español, cuando todavía militaban en la Segunda División. Alineó 28 minutos durante aquel compromiso. Sus primeras anotaciones llegaron el 12 de mayo cuando marcó un doblete a Rentistas en la victoria por 4 a 3. Junto a los Canarios consiguió el ascenso a la máxima categoría para este año.

Fede sólo ha defendido a lo largo de su carrera los colores del Club Atlético Juventud. Fundado en 1935 y localizado en la ciudad de Las Piedras, de unos 200 mil habitantes y situada en el departamento de Canelones. Por esta institución también pasó Lucas Cavallini en calidad de cedido entre 2012 y 2013, actual ariete del .

En el palmarés oficial del Juve figura el Campeonato de Segunda de 1999.