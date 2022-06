El lateral brasileño de 23 años quiere abandonar el Shakhtar y el club blaugrana lo sigue de cerca para reforzar su carril derecho.

El Barcelona ha disfrutado de grandes brasileños a lo largo de su historia y es por eso que el club blaugrana tiene bien controlados a los jugadores de esta nacionalidad. Según "Sport", este es el caso de Domilson Cordeiro dos Santos, más conocido en el mundo del fútbol como Dodó.

¿Quién es Dodo, el lateral derecho que sigue el Barcelona en el mercado de fichajes?

El lateral derecho del Shakhtar es uno de los futbolistas que sigue el club blaugrana para reforzar su lateral diestro. Dodo tiene 23 años y llegó con sólo 19 años a Ucrania procedente del Coritiba para recalar en un club que probablemente sea el que mejor detecta el talento brasileño en Europa.

En el Shakhtar ha disputado 97 partidos marcando 5 goles y repartiendo 17 asistencias. El curso pasado se consagró como uno de los jugadores más destacados del Shakhtar y lo jugó prácticamente todo hasta que la competición se paró por la guerra que inició Rusia contra Ucrania.

Ahora, Dodó quiere buscar una salida no sólo por la difícil situación que vive su club si no porque también quiere un reto deportivo más ambicioso. En el Shakhtar tiene contrato hasta 2025 pero la crisis que vive el país podría facilitar su salida si se mantiene la imposibilidad de competir ante la terrible situación que vive el país por la invasión rusa.

Por su parte, el Barcelona, según "Sport" la tiene en su lista de candidatos para reforzar la banda derecha. En ese sentido también se ha interesado por César Azpilicueta si finalmente no renueva con el Chelsea. Además, el club tendría que buscarle una salida a Dest, que no está en los planes iniciales de Xavi Hernández para la próxima temporada no como Sergi Roberto, que renovará en los próximos días, y Dani Alves, que como adelantó GOAL seguirá unos meses más para preparar el Mundial de Qatar 2022 jugando en la élite.