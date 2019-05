Quién es Chucho Ramírez, el nuevo presidente deportivo de Pumas

El nuevo jerarca universitario tiene una larga carrera tanto dentro de las canchas, en los banquillos y como conferencista.

Jesús Ramírez acaba de ser nombrado nuevo presidente deportivo de Pumas y pese a que su nombre es bastante conocido en el futbol mexicano, pocos recuerdan que se formó como jugador en las inferiores del cuadro del Pedregal.

Chucho será el encargado de tomar todas las decisiones deportivas del club, por lo que tendrá en sus manos regresar a Pumas a los primeros planos de la .

A continuación te presentamos los mayores logros de Jesús Ramírez:

COMO JUGADOR

Fue un mediocampista surgido de las inferiores de Pumas, equipo en el que jugó durante siete años y en el que vivió su mejor época, logrando un título de Liga MX. , , Neza, y fueron los clubes en los que también jugó durante toda su carrera, la cual comenzó en 1972 y culminó en 1992.

COMO DT

Tras varios años preparándose tanto en como en , Jesús Ramírez comenzó su carrera como DT en 2001 con las selecciones menores mexicanas. Dirigió Sub 15, Sub 17 y Sub 20, logrando su mayor éxito en Perú 2005, en donde conquistó el Mundial Sub 17.

En 2008, tras el cese de Hugo Sánchez, tuvo un breve interinato en la Selección mexicana mayor, y al no ser tomado en cuenta para quedarse de manera permanente, decidió abandonar a las selecciones menores.

Para febrero de 2009, América le dio la posibilidad de dirigir por primera ocasión en el máximo circuito, cargo en el que estuvo hasta mayo de 2010, en donde pasó sin pena ni gloria.

CONFERENCISTA

Jesús Ramírez sorprendió a todos siendo campeón del mundo en 2005 utilizando una metodología de motivación, la cual sirvió para que posteriormente comenzara a impartir conferencias a empresas y organizaciones, creando el Centro de Alto Rendimiento Empresarial.

Hoy, Chucho ha dado más de 200 conferencias en varias partes de México y el mundo de manera exitosa.