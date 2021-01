¿Quién es Carlos Acevedo? El portero revelación de Santos en el Guardianes 2021

El joven ha sorprendido por sus destacadas actuaciones con los Guerreros.

Si hay un equipo que sabe trabajar a sus prospectos, ese es . Para el Guardianes 2020, el movimiento más interesante de los Guerreros fue la salida de Jonathan Orozco, dejando la responsabilidad del arco en Carlos Acevedo.

Con su característico cabello largo y banda en la cabeza, el portero oriundo de Torreón ha sido la pieza más destacada de su equipo en el arranque de torneo. No solo ha mostrado grandes reflejos y seguridad en la portería, sino que ha hecho atajadas que demuestran su fiabilidad en la zona baja.

Acevedo debutó en la desde 2016, pero ha llevado un largo proceso hasta ser el número 1 de la Laguna. Ha sido suplente de arqueros como Agustín Marchesín y Jonathan Orozco, que le han enseñado los secretos del arco. Incluso, es uno de los prospectos a seguir en Selección mexicana, conscientes que el territorio azteca es cuna de grandes guardametas.

Igualmente, el jugador de 24 años ha mostrado en distintas oportunidades que su madurez no solo es en el terreno de juego. Asume este torneo como el momento que tanto esperó: “Claro que es una responsabilidad muy linda, he trabajado muy fuerte y sobrellevando muchas cosas negativas que sucedieron en mi proceso, que me han hecho madurar mucho como persona, como jugador. Me queda disfrutarlo agradecer a la gente afición todo su apoyo”.

Acevedo tiene en el banquillo a Gibrán Lajud, portero de Selección mexicana que llegó a los Guerreros pensando que podía hacerse con el puesto titular, pero si el canterano sigue en el nivel que ha mostrado desde el torneo pasado, será muy difícil tener minutos.