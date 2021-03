¿Quién es Bryan Gil, el jugador del Sevilla cedido en el Eibar que juega con la Selección España?

El joven futbolista de 20 años ha irrumpido con fuerza en LaLiga y ya debutado por Luis Enrique con La Roja. Es titular en Georgia.

La prolífica cantera del Sevilla cuenta con un nuevo diamante por pulir y esta joya no es otra que Bryan Gil. El joven de 20 años está jugando en la temporada 2020-2021 cedido en el Eibar, un club que le está ayudando a crecer y en el que se ha convertido en la revelación de LaLiga.

Su nivel ha sido tan espectacular que hasta Luis Enrique Martínez le ha convocado para debutar con la Selección Española en los partidos de la fase de clasificación del Mundial de Qatar 2022 contra Grecia, Georgia y Kosovo y no pudo contener las lágrimas cuando conoció la noticia. De hecho, gozó de minutos ante Grecia entrando por Dani Olmo y se mostró activo por la banda izquierda. Su buena labor lo llevó a ser titular ante Georgia, en el segundo partido de La Roja camino de Qatar.

La emoción de @11BryanGil al conocer que ha sido convocado con @SeFutbol 😢👏 pic.twitter.com/VBKET75RCd — Goal España (@GoalEspana) March 15, 2021

Activo y con descaro, pero sin acierto en los centros

"Contento con el debut"

Tras el partido analizó en RTVE su partido: "Hemos merecido la victoria por ocasiones. Estoy contento con el debut, pero no con el resultado". Añadió que "es cierto que busqué varios unos contra uno y no acerté en los centros, pero mejoraré en lo que pide el míster para próximos partidos". Para acabar afirmó que "hicimos muchas cosas bien, pero empataron y no hemos podido hacer más. Estamos enfocados en el próximo partido desde ya".

La historia de Bryan Gil

El extremo zurdo recaló cuando tenía 10 años en la entidad hispalense, donde no ha parado de crecer –personal y deportivamente- hasta llegar al primer equipo. El 6 de enero de 2019, como si fuera un regalo de Reyes, llegó su debut con el Sevilla, nada menos que en Nervión y en partido de LaLiga. Mejor escaparte imposible para una puesta de largo oficial. Dado que Bryan ya se había estrenado con los 'mayores' el 21 de mayo en un amistoso contra el Linares, con Caparrós dándole la alternativa.

“Estamos contentos con la aparición de Bryan Gil, que si no tiene ningún percance va a ser un futbolista que escriba páginas importantes de nuestro club y del fútbol español”, aventuraba Caparrós tras su debut como profesional.

Esa misma temporada marcó su primer gol en LaLiga en mayo de 2019 contra el Rayo Vallecano. Ese mismo 2019, Bryan acabó cerrando un año para no olvidar siendo pieza clave de la Selección Española Sub-19 que se proclamó como campeona de Europa.

Desde su debut disputó 21 partidos oficiales con el Sevilla, que lo ha cedido en los últimos meses al Leganés y al Eibar para que sume minutos en Primera para alcanzar su mejor nivel sumando ya 32 partidos con 4 goles y 3 asistencias.

El jugador tiene contrato con el Sevilla hasta 2023 pero el club ya trabaja para renovar a Gil después de que Lopetegui haya expresado que quiere contar con él para la próxima temporada después del buen nivel que ha mostrado en sus dos últimas cesiones.