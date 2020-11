Quién es Brandon Cortés, el juvenil chileno de Boca que juega en la U

El 9 de la Reserva, cuya presencia sorprendió en la lista de la Copa Libertadores, jugó unos minutos en Primera antes de partir a Chile.

Si se habla de proyección es prudente considerar a Brandon Cortés. El juvenil de Boca sorprendió al formar parte de la lista xeneize para la Libertadores 2019, firmó su primer contrato profesional y tuvo su estreno en sociedad, frente a Aldosivi en la última fecha de la Superliga 2018/2019. Antes de dejar la disciplina xeneize alcanzó a participar también en Copa contra Estudiantes de Rio Cuarto, y ser suplente en Copa ante Athletico Paranaense y Jorge Wilstermann.

Hijo de padres chilenos, este mediapunta categoría 2001 nació en Barracas y puede jugar tanto por Argentina como por La Roja: ya fue considerado por Hernán Caputto para ser parte de algunos entrenamientos de la Sub 17 chilena, pero no debutó por la misma por problemas con el trámite de su nacionalización. Así, en el 2017 se quedó fuera del Mundial de .

Cortés tomó notoriedad en 2018, cuando encadenó una serie de buenas actuaciones en la Sexta División. Rolando Schiavi enseguida lo subió a la Reserva, donde debutó en octubre y se transformó en titular indiscutido y hasta llegó a tener algunos entrenamientos bajo el mando de Guillermo Barros Schelotto. Alfaro lo siguió de cerca desde su llegada a la institución y, aunque no lo llevó a la pretemporada por su edad, sí decidió incluirlo en la lista de buena fe para el certamen internacional y citarlo en juegos clase A.

Motivado por esa chance, empezó a devolver la confianza con más rendimientos interesantes: en el partido de Reserva frente a , gritó su primer doblete, para la victoria por goleada 4-1 del equipo de Schiavi. Pero la gran oportunidad se dio en Mar del Plata, donde el Xeneize guardó a sus titulares para afrontar la y, de acuerdo a lo que ensayó Alfaro, Cortés iba a ser titular pero finalmente la dupla fue Zárate-Pavón y apenas entró por Villa a los 83.

Brandon Cortes y su primer grito para marcar el empate en el comienzo del partido. pic.twitter.com/JllTTG4lEe — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) 29 de marzo de 2019

Universidad de en 2019 hizo contactos entre el club laico y sus representantes y en 2020 lo fichó a préstamo con opción de compra, hasta finales de 2021. Y llegó directo a jugar: "Estoy bien en lo físico, estaba entrenando. (Puedo jugar) de punta, mediapunta, un poco por afuera y meterme hacia dentro".

Eso sí, en declaraciones a la prensa ha hecho saber su admiración por y Jorge Valdivia. "Me gusta Valdivia. No sé si me comparo con él, pero creo que el juego mío es parecido al suyo. Me gusta Mauro Zárate. Riquelme (Juan Román) también; de los actuales, sin embargo, me identifico con Zárate", expresó en La Tercera. En As lo admitió: "Me gusta Valdivia, aunque ya no aparece mucho. Creo que también me parezco en la forma de jugar. De equipos chilenos me gusta Colo Colo, porque es muy similar a lo que es Boca acá".

En 2017, el año en el que levantó la Copa UC Sub 17 y el Evergrande U17, se sinceró con CDF sobre su ídolo y futuro. Dijo que su ídolo "es Riquelme" y que su mayor sueño "es jugar en ". "Primero tengo que jugar en Boca. No he pensado en un equipo chileno, primero tiene que ser Boca", aseguró. Finalmente, sin más participación con Russo y con otros 2 goles más en el último Torneo de Reserva donde también perdió protagonismo pues ya estaba listo para dar un paso más alto, se convenció de ir al León a buscar su mejor forma en un plantel falto de variantes de ataque.