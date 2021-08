¿Quién es Abel Ruiz, el delantero que ha convocado Luis Enrique para la selección?

Forjado en la cantera del Valencia y desarrollado en La Masia, Abel tuvo que fichar por el Sporting de Braga ante la falta de minutos en el Barça

Abel Ruiz Ortega (Almussafes, 2000) ha visto su sueño cumplido y ha entrado en la lista de convocados de la selección absoluta. La llamada de Luis Enrique es un premio a la gran trayectoria de este jovendelantero que milita en el Sporting de Braga portugués. Abel estaba llamado a ser el punta de España después de varios años siendo una de las promesas del fútbol español. Forjado en la cantera del Valencia CF y desarrollado en La Masia del Barça, ahora milita en el fútbol luso, en el Sporting de Braga.

Un talento "made in" Valencia CF

Este delantero centro puro comenzó su formación en una de las canteras más prolíficas del fútbol español, como es la del Valencia CF, pero en el salto a categoría cadete en 2012 cambió de aires y el Barcelona lo reclutó para que se marchara a La Masia. Allí se forjó como un delantero de futuro, interesante y cazagoles. Su excelente trayectoria en el club blaugrana le llevó a debutar en el filial blaugrana con sólo 17 años y formó parte testimonialmente de la plantilla que llegó a lograr el ascenso a Segunda División y también ganó la UEFA Youth League con el Juvenil en la temporada 2017-2018. Goal lo reconoció como uno de los 50 mejores jugadores jóvenes del mundo en los Premios NxGn 2019.

Su periplo en La Masia y el debut en el Barcelona

En su momento, Ernesto Valverde le hizo debutar con el primer equipo del FC Barcelona. Fue en un duelo ante el Getafe, para cubrir la baja por lesión de Luis Suárez, que entonces todavía jugaba en el Barça y que se había tenido que operar tras sufrir una lesión. Antes ya había debutado con el primer equipo del FC Barcelona el 7 de marzo de 2018, en la final de la Supercopa de Catalunya contra el RCD Espanyol, que su equipo ganó tras marcar Abel el último penalti de la tanda.

En enero de 2020, ante la falta de oportunidades en el Barça, decidió salir para encontrar minutos y seguir su progresión. Abel fichó por el Sporting de Braga, después de que el club portugués llegase a un acuerdo para la cesión con obligación de compra del futbolista, cifrada en 8 millones de euros. "Me encontraba muy cómodo, me preparé muy bien en verano. Empecé jugando e hice tres goles. Y de repente dejé de jugar. Son decisiones y hay que acatarlas y seguir trabajando. Así lo hice, pero solo participé en dos o tres partidos más desde diciembre hasta que me fui. Ahora quiero disfrutar al máximo, ganarme la titularidad en Braga y volver a disfrutar del fútbol", comentó.

Abel, un auténtico hombre-récord

Cabe recordar que en la selección española Abel Ruiz es un auténtico hombre récord, ya que es el máximo goleador histórico en la fase final del Europeo sub 17 de la UEFA con 8 tantos y fue subcampeón del torneo en 2015 y campeón este mismo 2017. Asimismo también es el máximo goleador histórico de la selección española sub-17 con 27 goles. Luego debutó en la Sub-19, logró anotar 6 goles en 14 partidos. Ahora cumple su sueño. Está convocado con la selección absoluta y jamás olvidará la llamada de Luis Enrique, que le conoce perfectamente.