¿Quién decide el futuro de Edson Puch?

¿Y si va a la Copa América? ¿Vuelve a México? La última palabra no está en la precordillera, pero sí es una de todas.

A Edson Puch, que está de vuelta desde , le interesa tener un futuro en la Selección y en el fútbol chileno. "A mí me encantaría seguir en el club pero depende del club y de los mexicanos. ( ) Ellos son los que mandan", dijo sobre la propiedad de su pase de los Tuzos y su futuro en , donde se acaba de consagrar supercampeón".

"Vine acá a jugar la y volver a la Selección y no sé (si lo iban a citar a esta doble fecha FIFA), no tengo muy claro, pero claro que me gustaría estar, a cualquiera le gustaría. Primero tengo que hacer las cosas bien en el club", complementó el extremo que pasó por Deportes .

Gracias a mis compañeros por darme la oportunidad de poder jugar este partido @CruzadosSADP feliz por esta copa. Gracias pic.twitter.com/9hxHevB8ki — Edson Puch Cortez (@EdsonPuchCortez) March 23, 2019

Comando sufrió por el peso de la Supercopa que transportó por la cancha, aunque se tomó el momento con humor, y horas antes también bromeó, pero con el pelo de Marcelo Díaz, su compañero en la Centenario.