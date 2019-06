Queiroz: "Vamos a salir con la identidad de Colombia"

El entrenador portugués no quiso confirmar el equipo titular frente a Argentina, aunque anticipó que "no habrá sorpresas".

Carlos Queiroz no siguió la línea de Lionel Scaloni, que definió el equipo titular de Argentina un día antes del debut en Copa América, y evitó dar a conocer el once inicial de Colombia en la previa al duelo de este sábado, en Salvador Bahía. No obstante, dejó algo en claro: "Vamos a salir con la identidad de ".

"Lo único que puedo decir es que no va a haber sorpresas. Nada va a cambiar", anticipó el técnico portugués. "Todos pueden ser titulares. Hay que elegir once pero el que ponga puede hacer un buen papel y puede cumplir lo que quiero. Todos saben lo que tienen que hacer, independientemente de lo que haga . Seguiremos con nuestra identidad", amplió luego.

Acompañado por Cristian Zapata en conferencia de prensa, Queiroz analizó lo que será el juego frente a la Albiceleste: "Estamos entusiasmados porque Argentina es un equipo muy bueno, con grandísimos jugadores, pero estamos listos y tenemos mucho por dar. Al final va a ganar el fútbol y los aficionados van a ver un gran partido".

"Tenemos un equipo con mucha cohesión y muy unido. Tengo 23 jugadores listos para jugar y todos están bien. Agradezco al cuerpo técnico y al cuerpo médico. Estoy muy feliz porque todos están trabajando muy bien", agregó.

¿Cómo vive su debut oficial en la Tricolor? "Responsabilidad para mí y todos los jugadores, cada partido oficial o de preparación es un paso adelante para salir mejor. Al final vamos a salir siempre con cabeza levantada, con honor y dignidad, independientemente de los resultados. Siempre con actitud humilde, competitiva y de respeto", declaró.