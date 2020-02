Queiroz sale al paso de los rumores y habla claro sobre el caso James

Además, el seleccionador de Colombia desveló que tiene un preparador físico trabajando con el cucuteño en Madrid.

Carlos Queiroz habló sin tapujos de la polémica que ha generado la situación de James Rodríguez en el y sus posibilidades de ser llamado a la Selección para el inicio de la Eliminatoria Sudamericana pese a no estar en óptimas condiciones físicas.

"El caso de James nos preocupa, sabemos que está en una situación difícil en este momento, es una situación que técnica y profesionalmente no es la mejor. Es una temporada muy rara para él, pero todo el cuerpo técnico y yo personalmente estamos empeñados en ayudar a todos los jugadores y en particular en a él, que está en una situación un poco más complicada", dijo el luso una entrevista concedida a la Agencia EFE en la previa del duelo entre Porto y el por la , partido al que fue a ver la actuación de Mateus Uribe y Luis Díaz, quien salió lesionado.

"No se discute la calidad de James, como Arias o Muriel, con lo que la situación no es fácil. Por eso estoy haciendo todo lo posible para que los jugadores lleguen lo mejor posible. La obligación que tengo es que todos lleguen bien", agregó.

Más equipos

Sin embargo, Queiroz no se quiso comprometer al anunciar anticipadamente la convocatoria del 10 y la de Falcao (a quien vió en el duelo ante ) para el debut en la Eliminatoria ante y a finales de marzo. "No me gusta hacer promesas y compromisos. Con tranquilidad, serenidad y precisión hay que tomar las decisiones con responsabilidad, porque eso es lo que los hinchas esperan de mí, ganar los partidos", dijo.

A su vez, el seleccionador nacional habló de la preparación del equipo para la Eliminatoria, mostrándose confiado a pesar de la situación de varios referentes. "Estamos preparados y tranquilos, a pesar de algunas situaciones, nos gustaría que algunos jugadores jugaran más y tengan menos lesiones. Pero estamos trabajando todo el cuerpo técnico en Europa, , y ; muy cerca de todos los jugadores, desarrollando un trabajo discreto, serio y comprometido para lo mejor para Colombia. Y tenemos un preparador físico en Madrid para apoyar a James y a Arias", desveló.

Por último se refirió a la presión que tiene Colombia para luchar el título de la a mitad de año. "La presión nos encanta, es lo que nos da ganas, la ilusión para hacerlo mejor y salir más fuertes y con mayor éxito. En verdad, sin presión no hay éxito", concluyó.