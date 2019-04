Queiroz recupera un referente de la Tricolor: Carlos Sánchez regresaría antes de tiempo

Otra buena noticia para el técnico de la Selección Colombiana Carlos Queiroz. Uno de los jugadores claves en el medio campo del equipo tricolor está a punto de regresar. Carlos Sánchez está en la fase final de su recuperación tras una lesión de rodilla y podría volver a entrenar antes del final de la temporada, así lo confirmó el técnico de , el chileno Manuel Pellegrini.

"Andriy Yarmolenko y Carlos Sánchez continúan con su recuperación. Ambos son muy buenos, así que espero que en un par de semanas puedan estar listos para trabajar con el primer equipo del equipo", afirmó el entrenador del club que jugará este fin de semana ante por la Premier League. La Roca también se mostró feliz por su regreso a entrenamientos

El artículo sigue a continuación

Happy to be back after my knee injury/Feliz por mi regreso después de mi lesión de rodilla. #Larocaisback #training #teammates #puracañaña👊🏾😉👊🏾 pic.twitter.com/kOezMKHkFe