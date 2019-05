Queiroz: "Estamos confiados en que James va a llegar a competir bien"

El entrenador de la Selección Colombia confirmó la lista preliminar de 40 futbolistas para la Copa América y el jugador de Bayern Munich está incluido.

El entrenador de , Carlos Queiroz, dio a conocer una lista preliminar de 40 futbolistas para la próxima de e incluyo en la nómina a James Rodríguez . El futbolista de Bayern Munich está lesionado, pero el técnico portugés confía en una pronta recuperación.

"Tiene un problema pequeño. Tenemos un técnico de la Federación con él. Lo acompañamos a diario, lo mismo hicimos con Sánchez, con Mojica, con Cuadrado. Estamos muy confiados en que James va a llegar a competir bien", declaró Queiroz en conferencia de prensa. También se mostró en la misma línea sobre David Ospina, quien se encuentra en Medellín entrenando con Atlético Nacional: "Hemos hablado con David Ospina. Estamos confiados que él podrá estar con nosotros".

Sobre la conformación de la lista, comentó: "No es una lista cerrada. El reglamento está claro, tenemos que anunciar 40 pero podemos seleccionar jugadores que no están en los 40. Este es el ejercicio de inclusión. No es una lista de exclusión de jugadores, no estamos excluyendo a nadie. Hay muchos jugadores buenos que tienen con que estar pero el seleccionador tiene que seguir su corazón, dirigir una orquesta para hacer lo mejor dentro del campo".

Y agregó "Si los criterios fueran tan simples no se necesitaría seleccionador: se pone a alguien que saca las estadísticas y llama al que más haya jugado. En los 40 tenemos jugadores de mucha calidad y talento para jugar la Copa América".

Anunció que los jugadores que sean convocados para la Copa, deberán presentarse a la concentación el 1 de junio, tras "un plan con los clubes" que están en la doble competencia de Liga Águila y , caso Nacional, Cali y Tolima. "La idea es no generar ningún conflicto y buscar el bien para todos", apuntó.

A la pregunta sobre por qué no llamó jugadores de , pese a su buen momento en el campeonato, aseguró que: "Tiene grandes jugadores, como Juan David Pérez, Eliser Quiñones. Nosotros construimos las decisiones y vamos seleccionando", añadiendo que no se está excluyendo a nadie. No se compara Millonarios con Milán, se compara jugador por jugador en posiciones que necesitamos en el equipo. No me interesa si el jugador es azul, blanco, rojo o si está en Colombia o en . Me importa si me puede ayudar a construir el equipo".

Queiroz también aseguró que Colombia no se puede quedar con lo hecho en Brasil 2014, sino que tiene que reinventarse para seguir compitiendo en los niveles más altos.

"Los otros están mejorando todos los días. Cuando terminaste Brasil 2014 tienes dos opciones: te sientas debajo de una palmera y disfrutas o sigues mejorando. Tienes 250 países que quieren ser mejores que Colombia. Si no nos reinventarnos como selección estamos creando problemas. Hoy tenemos unas soluciones pero tenemos que construir el futuro, tenemos que arriesgar", explicó.

Además, aseguró que no le importa la convocatoria de los equipos rivales. "Primero para mí está Colombia, segundo Colmbia y tercero está Colombia. A mí no me preocupa la lista de preseleccionados de en este momento. Cuando se acerque el partido analizaré la lista de los 23. Tengo un equipo técnico trabajando y puedo asegurar que sabemos como juega cada jugador de Argentina, inclusive como piensa su entrenador".

"El 30 de mayo anunciamos los 23 seleccionados. Hay situaciones de jugadores de Europa y México que terminaron más temprano: hice un plan de entrenamientos a todos los 40 sin compromiso hasta el día 30. El primero de junio primer entrenamiento. El 6 de junio es el último entrenamiento antes del viaje", concluyó el luso.