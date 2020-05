¿Qué selecciones de países soberanos no son reconocidas por FIFA?

Actualmente son siete los casos de estados miembros de la ONU o cuando menos observadores del órgano.

No todos los países del mundo pueden soñar con la Copa del Mundo. Ya no se diga el ganarla, sino el simplemente disputarla. Varios son los casos de países independientes que por ahora no reúnen los requisitos ni el visto bueno de la FIFA.

Son estados soberanos que incluso pertenecen a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en calidad de miembros o al menos observadores permanentes. Existen cinco categorías para estos casos en el órgano rector: asociaciones regionales (como la de Cataluña), regiones autónomas (Groenlandia), apátridas o de diáspora (el pueblo sami en Laponia), minorías étnicas (armenios en ) o el caso especial de los siguientes estados.

Mónaco y El Vaticano en Europa y la UEFA; Micronesia, Islas Marshall, Tuvalu, Palaos, Nauru y Kiribati en Oceanía y la OFC: ninguno de ellos tiene el derecho a competir en Eliminatorias ni en los certámenes continentales como la Euro, Nations League o la Copa de las Naciones, respectivamente. Esto se debe principalmente por su tamaño y a que, en muchos casos, no cuentan con ligas ni clubes profesionales salvo por Mónaco. Este último posee al , el cual compite en la francesa.

A continuación, en Goal revisamos los datos de cada uno:

MÓNACO

Año de independencia: 1861

Población: 38,682 habitantes

Superficie: 2.2 kilómetros cuadrados

Año de creación de su selección: 1861

EL VATICANO

Año de independencia: 1929

Población: 793 habitantes

Superficie: 0,44 kilómetros cuadrados

Año de creación de su selección: 1994

MICRONESIA

Año de independencia: 1990

Población: 111,000 habitantes

Superficie: 702 kilómetros cuadrados

Año de creación de su selección: 1999

ISLAS MARSHALL

Año de independencia: 1990

Población: 58,413 habitantes

Superficie: 181.43 kilómetros cuadrados

Año de creación de su selección: No tiene

TUVALU

Año de independencia: 1978

Población: 11, 810 habitantes

Superficie: 26 kilómetros cuadrados

Año de creación de su selección: 1979

PALAOS

Año de independencia: 1994

Población: 17,907 habitantes

Superficie: 459 kilómetros cuadrados

Año de creación de su selección: 1998

NAURU

Año de independencia: 1968

Población: 11,200 habitantes

Superficie: 21 kilómetros cuadrados

Año de creación de su selección: No tiene

KIRIBATI

Año de independencia: 1979

Población: 122,330 habitantes

Superficie: 811 kilómetros cuadrados

Año de creación de su selección: 2005