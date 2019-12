¿Qué refuerzos necesita River para 2020?

Tras la venta de Palacios, la prioridad de Gallardo es que no se vaya nadie más y encontrar el reemplazo del tucumano fuera o dentro del plantel.

Pasó otro año inolvidable en todo sentido para el River de Marcelo Gallardo. Con más títulos para sus vitrinas, con más finales jugadas, con una nueva alegría internacional contra el eterno rival y con un durísimo e inesperado golpe en Lima. Pero siempre, como ya es costumbre, con la ventaja de tener un equipo que sigue confiando ciegamente en su entrenador y que tiene claras sus convicciones de cara a lo que viene.

Ya con la continuidad del Muñeco garantizada, es momento de jugar en el mercado de pases. Y si bien la situación económica del club es delicada y la mayoría de los focos están puestos en las salidas (ya fue transferido Exequiel Palacios por 14 millones de dólares), en Núñez también piensan en los que podrían llegar: nombres que suenan más a apuestas que a refuerzos.

"Con la venta de Palacios ya es más que suficiente. River lo que quiere es mantener al equipo. Tenemos grandes jugadores. No tenemos necesidad de vender más, ningún interés", decía Rodolfo D'Onofrio a principios de diciembre. Y en esa línea parece ir un Millonario que no está haciendo demasiado ruido en el mercado. Sin embargo, aunque la prioridad del técnico y de la dirigencia es que no se vaya nadie más -y por eso se negocian las renovaciones de Ignacio Fernández, Leonardo Ponzio, Javier Pinola, Enzo Pérez e Ignacio Scocco-, lo cierto es que se imponen algunos retoques en el plantel.

¿Qué necesita River para 2020? La búsqueda está centrada exclusivamente en el reemplazante de Palacios. Es decir, un mediocampista mixto que pueda cumplir la doble función de área a área que realizaba con creces el ahora jugador del . Hoy por hoy, dentro de las posibilidades riverplatenses, no asoma un candidato serio que pueda llegar, ponerse la camiseta y jugar de lo mismo que el tucumano. Pero sí se multiplican con el paso de los días los apellidos de jóvenes del fútbol argentino que Gallardo sigue hace tiempo, como Aníbal Moreno y Jerónimo Cacciabue -ambos de -, entre otros.

"No va a haber muchos movimientos. Veremos primero hacia adentro si nos podemos cubrir ante el vacío que nos deja Palacios. Y si no, iremos a buscar a algún jugador", anticipó Gallardo tras ganar la Copa . Por lo que no sorprendería que termine rearmando el medio con piezas de características diferentes a Pala, pero que ya tiene en su plantel, como los recuperados Juanfer Quintero y Cristian Ferreira; o con algún otro joven de las inferiores que viene pidiendo pista, como Enzo Fernández, el volante de 18 años a quien ya comparan con Palacios.

Otro puesto a reforzar, aunque sin tanta urgencia, es el lateral derecho, donde Gonzalo Montiel sólo tiene como competencia al chico Elías López. El resto de las posiciones de la defensa, al igual que el mediocampo y el ataque, están cubiertas con dos jugadores por puesto. Sólo podría trastocar los planes una oferta irrechazable por Lucas Martínez Quarta o Nacho Fernández. Si no hay sorpresas, una vez más Gallardo tendrá con qué creer.