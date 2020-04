¿Qué pasó con Salvador Cabañas y su carrera tras el balazo en la cabeza?

El delantero paraguayo era seguido por el Manchester United, pero el 25 de enero de 2010 vio terminada su carrera tras un terrible atentado.

La carrera de un futbolista puede cambiar en cuestión de segundos, ya sea por una rotura de ligamentos cruzados, una lesión de tobillo o la indisciplina que a veces aparece para atraparlos en una dinámica negativa de la que luego no pueden salir. Sin embargo, el caso de Salvador Cabañas fue aún más grave: recibió un disparo en la cabeza que acabó con su carrera y casi con su vida.

Cabañas dio sus primeros pasos de una manera atípica en Sudamérica, pues era un talento tardío en una región donde las promesas son vistas desde muy temprano y vendidas a Europa en las primeras de cambio. El delantero paraguayo comenzó a desempeñarse como futbolista profesional en Itaugua, su ciudad natal, ubicada en las afueras de la capital, Asunción, defendiendo los colores del 12 de Octubre.

El Mariscal tuvo un desafortunado ciclo en Guaraní, donde apenas estuvo una sola temporada. No fue hasta que se mudó a y luego a México, cuando Chava finalmente comenzó a llamar la atención de los grandes con sus espectaculares actuaciones: hizo 29 goles en 53 partidos con la playera del , mientras que en Jaguares de Chiapas consiguió 61 anotaciones en 106 cotejos.

Fue así como llegó a la Selección de , pero no tenía un rol importante ante la presencia de delanteros de la talla de Roque Santa Cruz y Nelson Cuevas. Es por eso que Cabañas vio desde el banquillo de suplentes la participación de la Albirroja en el Mundial 2006, certamen en el que el equipo del Tata Martino se despidió en la fase de grupos con apenas tres unidades.

Sin embargo, lo mejor estaba por venir para el Mariscal tras la Copa del Mundo en territorio europeo. Su último semestre con Jaguares fue increíble y rápidamente despertó el interés del América, que vio recompensada su inversión con 29 goles en su primera temporada con la playera de las Águilas. Es así como el paraguayo, finalmente, comenzó a brillar en un club importante.

EN LA MIRA DEL MANCHESTER UNITED

Tanto en 2007 como en 2008, Cabañas se consagró como máximo goleador de la . Y ese extraordinario momento pudo trasladarlo a la Selección, con la que marcó en seis oportunidades para llevar a los del Tata al Mundial 2010 como tercero de Sudamérica. Todo esto, inexorablemente, lo puso en el radar de grandes clubes europeos, como el Manchester United.

"Cuando me dispararon, yo tenía un acuerdo por más de un millón de libras con el u otro equipo grande”, dijo Cabañas a ABC en 2014. "El América me duplicó el salario, me dieron un apartamento en Acapulco y otro para retenerme de manera momentánea. Ahí, cuando uno está bien, siempre están contigo. Te agradecen todo. Pero después se olvidan de muchas cosas".

Esa noche del 25 de enero de 2010, con su futuro en el América aparentemente asegurado, Cabañas y su esposa salieron a un bar nocturno de México, Bar Bar, donde se vio envuelto en una discusión. Luego, al entrar al baño, fue acorralado y recibió un disparo en la cabeza. El delantero permaneció en coma durante 10 días y aunque pudo recuperarse, la bala sigue alojada en su cráneo hasta el día de hoy.

Cabañas siempre fue optimista sobre sus posibilidades de regresar al futbol e incluso comenzó a entrenar a principios de 2011, siendo Libertad el equipo que le abrió las puertas. Sin embargo, quedó claro que el daño causado por el disparo lo había dejado sin ninguna oportunidad para competir al más alto nivel. Luego volvió al 12 de Octubre y se retiró en 2014 con el Tanabi, de la Serie D de Brasil.

¿QUÉ PASÓ CON LA VIDA DE CABAÑAS?

Las cosas no le salieron de la mejor manera a Cabañas: el América le rescindió el contrato en 2011 y además sufrió una estafa de 17 millones de dólares por parte de sus abogados, según denuncia el propio futbolista. Es por eso que, con el paso del tiempo, decidió regresar a Itaugua para ganarse la vida en la panadería de su familia.

"Aquí estoy, tratando de recuperarme. Todavía tengo mucha fe, a pesar de perderlo todo. He perdonado a los que me lastimaron y eso me da paz. Solo puedo agradecer a Dios por darme una segunda oportunidad y sigo disfrutando de mi vida", dijo Cabañas, quien todavía tiene una cicatriz en la sien derecha que marca el lugar donde lo impactó la bala.

Esa desafortunada noche en Bar Bar no solo le arruinó la carrera a Cabañas, sino que además le robó la posibilidad de representar a Paraguay en Sudáfrica 2010, siendo el principal referente de una generación que estaba destinada a hacer historia bajo la conducción del Tata Martino. Sus compañeros le supieron responder, llevando a la Albirroja hasta los cuartos de final del Mundial.