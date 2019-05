¿Qué pasará con Jérémy Ménez en el América? Contrato, futuro y rumores

Jérémy Ménez no ha respondido a lo que todo mundo ha esperado desde su llegada al nido de Coapa.

Jérémy Ménez ha dado de que hablar por su inconsistencia y problema con las lesiones en su paso por el América, muy lejos de convertirse en un referente para la institución. La dirigencia intentó emular su figura con la de su compatriota André-Pierre Gignac, pero esto no pudo ser posible.

Mucho se ha hablado sobre el futuro de Ménez, mismo que es una incógnita por parte de cuerpo técnico y directiva, con la posibilidad de que deje territorio mexicano.

A continuación, toda la información del futbolista galo y lo que puede venir en su carrera.

HASTA CUANDO TIENE CONTRATO

Ménez tiene contrato con el conjunto azulcrema hasta diciembre de 2019, pero existe la posibilidad de que lo rescindan en este verano, pues no ha cumplido con las expectativas trazadas a su llegada, además de que no ha tenido regularidad puesto que no ha sido convocado por Miguel Herrera, llamando la atención lo de últimas jornadas, incluso para este viernes ante .

DÓNDE ESTÁ SU FUTURO

Ménez, de 31 años, podría tener su futuro en el futbol de , pues no tendría lugar en .

RUMORES SOBRE SU FUTURO

Hasta donde se sabe, no han trascendido ni se conocen rumores sobre un club que pueda cobijarlo a futuro, pues su ausencia en las canchas, rendimiento y las lesiones no lo han puesto en la órbita de ningún equipo.