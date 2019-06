¿Qué pasará con Higuaín? Juventus no lo quiere, pero no le encuentra comprador

A pesar de la llegada de Sarri, que hace seis meses lo llevó a Chelsea, la directiva de la Vecchia Signora quiere desprenderse del Pipita.

Tras pasar la última temporada cedido, primero en Milan y luego en , Gonzalo Higuaín debe regresar a una donde ya sabe que no tiene lugar. Y ni siquiera la llegada de Maurizio Sarri al banco de la Vecchia Signora cambiará esa situación: la directiva del club bianconero quiere encontrarle un comprador al Pipita, a quien consideran en declive. Sin embargo, la salida del argentino de Turín no asoma como una tarea sencilla.

Considerado hace no tanto tiempo como uno de los mejores centrodelanteros de la (y, por qué no, del mundo), actualmente el atacante no tiene ninguna oferta real sobre la mesa. En el último tiempo se había especulado con una posible transferencia al fútbol de , pero a los 31 años, Higuaín considera que todavía tiene mucho para dar en el primer nivel europeo antes de emprender una aventura en Asia.

Sin embargo, su nivel en la última campaña no tienta demasiado a los posibles compradores: los 13 tantos que marcó en 40 partidos (8 en 22 en Milan y 5 en 18 en Chelsea) no se condicen con el elevado contrato que tiene vigente con Juventus y que expirará recién a mediados de 2021. Es por eso que, a pesar de que fue Sarri el hombre que mejor hizo rendir al Pipita cuando ambos coincidieron en , la idea de la directiva de la Vecchia Signora es encontrarle un nuevo club y utilizar el dinero de su ficha para tentar a otro goleador: Mauro Icardi es el hombre apuntado para vestirse de bianconero.

¿Habrá algún interesado en darle una nueva oportunidad a Higuaín?