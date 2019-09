El despertador sigue sin sonar para Dabbur en el Sevilla

El dealntero israelí sólo tuvo unos minutos en el duelo de la Europa League ante el Qarabag y aún no ha entrado en ninguna convocatoria de LaLiga.

El ha empezado con buen pie esta temporada tanto en como en la UEFA aunque a sus delanteros le está costando ver portería. Munir y Chicharito sólo han marcado en competición europea, mientras que De Jong no ha visto portería y ninguno de los 9 del equipo ha marcado aún en partidos ligueros.

El otro delantero del Sevilla que no ha visto portería es Munas Dabbur pero en su caso la explicación es sencilla. El israelí sólo ha jugado 4 minutos en partido oficial este curso y ni siquiera ha entrado en la convocatoria para ninguno de los seis partidos de LaLiga. Ante el tampoco entró en la citación y los aficionados piden una oportunidad para el jugador, sobre todo, porque el resto de delanteros tampoco está dando motivos para que el ex del Salzburgo no tenga minutos.

La entidad de Nervión fichó al israelí en enero por 15 millones de euros para que se incorporara en junio. Fue una operación que cerró Joaquín Caparrós pero Monchi, tras su vuelta, dejó claro que era un jugador de su agrado y que él también lo habría firmado. Sus 72 goles y 31 asistencias en el RB Salzburgo lo acreditaban como un gran delantero preparado para dar el salto. Sin embargo, Dabbur no termina de entrar en los planes de Lopetegui pero todos los estamentos del club, el entrenador, el director deportivo y el presidente aseguran que están contentos con él y que su ostracismo se debe a una cuestión meramente deportiva.

Chicharito, De Jong y las alternativas del Sevilla para acabar su falta de gol

"Es un aspecto deportivo, no hay nada más. Es un jugador nuestro, LaLiga acaba de comenzar y seguro que todo el mundo tendrá su momento. Cuando el despertador suene, que seguro que sonará, deberá estar preparado", comentó Lopetegui en la víspera del partido ante el de la tercera jornada.

“Depende cómo se vea, en la jornada 5 ya hemos usado 22 jugadores y todo el mundo está sano y ojalá tengamos ese problema toda la temporada. Habrá momentos que jugadores que no están jugando ahora tengan más continuidad. Es normal que haya jugadores que a estas alturas no estén jugando tanto”, reiteró antes de medirse este jueves al Eibar, un partido para el que tampoco ha citado a Dabbur a pesar de que ha convocado a 21 jugadores para viajar al País Vasco.

La misma teoría la defendió el director deportivo, Monchi, al ser preguntado por su ostracismo y tratando de acallar los rumores que aseguraban que no contaba porque es un jugador que contrató la anterior dirección deportiva del club: "Con Munas no está pasando nada. Simplemente que el míster cree que hay compañeros que están mejor. No hay más explicaciones. Es una decisión deportiva. Juegan 11 y van 18 convocados y no van otros. No es la primera vez que pasa esto en el fútbol. No hay otra explicación".

Por su parte, el presidente del Sevilla, José Castro, dejó claro el pasado agosto que el jugador no iba a ser traspasado: "Dabbur es jugador del Sevilla, no va a salir y estará en el Sevilla esta temporada. No escuchamos ofertas ni la vamos a escuchar". Sin embargo, si la situación de Dabbur no cambia y no le suena el despertador de Lopetegui, el israelí podría verse obligado a cambiar de aires en el próximo mercado de fichajes de enero.