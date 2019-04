Qué partidos se juegan mañana en la Champions League

Se acabó la espera. Comienzan los cuartos de final de la Liga de Campeones, el torneo continental más importante a nivel de clubes. Y lo hace este martes 9 de abril con la participación de tres de los cuatro equipos ingleses con vida en el certamen.

Desde las 21:horas de (20 en las Islas Canarias, 16:00 de y , 14:00 de y 13:00 de ), en Londres, el de Mauricio Pochettino se mide a uno de los favoritos a quedarse con el título, el de Pep Guardiola. Los Citizens, que acabaron como líderes de un Grupo F que compartieron con el , el Shakhtar y el , vienen de eliminar en octavos de final al 04, club alemán al que vapulearon con un 10-2 en el global. Por su parte, los Spurs vencieron con facilidad en Ronda de 16 al con un 4-0 general después de pasar como segundo del en el Grupo B. La expectativa es enorme por la envergadura de los rivales, pero también porque los londinenses estrenan estadio en Europa. Y es que el Tottenham jugará su primer partido continental en el nuevo e impresionante White Hart Lane (62.000 espectadores).

