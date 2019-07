Qué partidos se podría perder Messi tras la expulsión ante Chile en la Copa América

Tras un cruce con Medel, Leo se fue injustamente expulsado y, ahora, la Albiceleste ya sabe que no podrá contar con él en el primer partido oficial.

Si Lionel Messi había terminado enojado tras la eliminación de la ante por la utilización del VAR, su bronca solo empeoró tras la injusta expulsión en el partido por el tercer puesto ante . Tras un cruce con Gary Medel, Mario Díaz de Vivar echó a Leo, quien, ahora, ya sabe que tendrá que cumplir una dura sanción.

Hasta ahora, las penas disciplinarias en las copas siempre se han purgado en la siguiente competencia oficial. El primer cotejo por certámenes CONMEBOL que tendrá la Albiceleste será la primera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2022. Sin embargo, el reglamento asegura que no podrá estar en el primer choque por la Copa América 2020.

El artículo sigue a continuación

Artículo 8

Como regla, un jugador u oficial que fuera expulsado estará automáticamente suspendido para el siguiente partido de la competición, independientemente de la resolución que los órganos judiciales de la Conmebol determinen, pudiendo ampliarla y/o extenderla.

Cualquiera sea el caso, aunque el rival todavía no se conoce, la Pulga ya sabe que no podrá estar en ese debut. Además, como fue roja directa, corre riesgo de perderse no solo ese encuentro, sino dos. Por otro lado, habrá que esperar para ver si la AFA no presenta algún tipo de reclamo ante el Tribunal de Disciplina para que actúe de oficio y le quiten la sanción.