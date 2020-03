Qué partidos de Europa League se juegan hoy y cuáles no

El coronavirus ha hecho que muchos eventos deportivos se suspendan. Por ejemplo o la liga italiana ha quedado en suspenso y otras competiciones como la Euro están pendientes de decidir su futuro.

Esta noche debían jugarse ocho partidos correspondientes a la ida de octavos de final en la , pero crecen las dudas sobre cuáles van a disputarse y cuáles van a ser suspendidos.

Si este miércoles se suspendían el Inter-Getafe y el Sevilla-Roma por las restricciones aeroportuarias entre e que impedían salir o volver a los cuatro clubes españoles e italianos, los otros seis encuentros quedan en entredicho.

Ante las especulaciones y expectantes con el anuncio de UEFA que invitaba a pensar que se iba a suspender la jornada entera, han aparecido los primeros clubes en confirmar que se jugarán sus partidos.

Eintracht y han sido los primeros en hacerlo oficial a través de sus redes sociales.

El equipo alemán se mide al a las 18:55 y ha confirmado que disputará su encuentro como estaba previsto, a puerta cerrada.

Del mismo modo el conjunto escocés ha hecho público un comunicado informando de que disputará su partido ante el (21:00).

#RangersFC can confirm that tonight’s @EuropaLeague match against @bayer04_en will go ahead as planned in front of our Ibrox crowd.



Thank you for your patience and understanding as everyone within the football community and beyond deals with this ever changing situation. https://t.co/HTcr8VgLYs