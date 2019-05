¡Que no lo vea Scaloni! Foyth, expulsado a los dos minutos por una brutal patada

tuvo que jugar con nueve hombres casi todo el segundo tiempo por las expulsiones de Heung-Min Son y Juan Foyth, y terminó perdiendo 1-0 sobre la hora ante Bournemouth. El defensor argentino, que está en la consideración del entrenador Lionel Scaloni para vestir la camiseta de la Selección argentina en la Copa América, ingresó en el comienzo del segundo tiempo en reemplazo de Alderweireld y ¡sólo duró 2 minutos y 13 segundos en cancha!

El jugador ex-Estudiantes le metió un planchazo tremendo a Jack Simpson y fue, lógicamente, expulsado convirtiéndose en el jugador que más rápido vio la tarjeta roja entrando desde el banco de suplentes en la Premier League desde la expulsión de Steven Gerrard ante , en marzo de 2015. En aquella oportunidad, el volante inglés había estado solo 38 segundos en cancha.

Reckless tackle by Tottenham Hotspur’s Juan Foyth Craig Pawson didn’t hesitate giving him a straight red card. Bournemouth are now facing 9-man Spurs and they must win this match. #BOUTOT pic.twitter.com/xdJPBmAgvc

2:13 - Juan Foyth has been sent off just 2 minutes and 13 seconds after being substituted on, the quickest a substitute has been sent off in a Premier League game since Steven Gerrard vs Man Utd in March 2015 (38 seconds). Skedaddle. #BOUTOT pic.twitter.com/TcOZ3PtznD