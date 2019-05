Qué necesitan Manchester City y Liverpool para ganar la Premier League

Los chicos de Guardiola están cerca de revalidar el título, pero los Reds quieren evitarlo.

El Manchester City está cerca de revalidar el título de la Premier League, pero sólo podría hacerlo en la última jornada del campeoanto doméstico. El equipo de Pep Guardiola, que fue eliminado en cuartos de final de la a manos del , espera lamerse las heridas con la obtención de un nuevo certamen nacional.

Para asegurarse el trofeo, los Citizens, que se coronaron en la campaña pasada tras conseguir 100 puntos, deberán ganar sus dos partidos restantes. En ese caso, no importa qué pueda hacer su inmediato perseguidor, el , en su último compromiso liguero. Hay que recordar que los Reds nunca han ganado la Premier League.

El City tiene ahora mismo 92 puntos, por los 94 que tienen los Reds tras la agónica victoria sobre el Newcastle del sábado. Si pueden vencer al (en casa) y al And Hove (a domicilio), los chicos de Guardiola sumarán 98 y serán inalcanzables para los de Jurgen Klopp, que deben recibir al Wolverhampton y aspiran a acabar la campaña con 97 unidades.

¿Qué necesita el Liverpool para ganar la Premier?

El equipo de Anfield Road necesita que el City no gane sus dos partidos. Si los Citizens empatan alguno de los dos (Leicester o Brighton And Hove), el Liverpool depende de sí mismo y se coronará campeón ganando al Wolverhampton en casa.

¿Qué necesita el City para ganar la Premier?

El City será campeón si gana sus dos partidos. Si gana uno y empata el otro, necesitará que el Liverpool no gane su último partido. Si empata los dos, necesitará que los Reds pierdan en la última jornada (en ese caso empatarían a puntos y le beneficiaría al City la diferencia de goles general). Si gana uno y pierde otro, necesita que no gane el Liverpool (si los Reds empatan, se define por diferencia de goles general; si pierden, será campeón el City). Si no suma al menos dos puntos, no podrá ser campeón.

¿Cómo se define en caso de empate a puntos?

No existe en la Premier League el golaverage. En ese caso, el campeón se define por la diferencia de goles general. Los de Mánchester tienen un diferencial de +68, mientras que el del Liverpool es de +64. El ya ganó por diferencia de goles la Premier League 2011/12, cuando sumó 89 puntos y obtuvo un diferencial de +64. Las mismas unidades que el , que fue subcampeón con un diferencial de +56.