Qué necesita Racing para ganarle a Atlético Nacional y clasificar a cuartos de final de Copa Libertadores

La Academia perdió en su visita a Medellín y ahora deberá remontar en Avellaneda. Enterate qué necesita para pasar a cuartos de Copa Libertadores.

Racing viajó a Colombia para disputar la ida de los octavos de final de Copa Libertadores 2023 ante Atlético Nacional. Se preveía un encuentro muy parejo, y si bien lo fue, los colombianos lograron sacar una interesante ventaja para llegar a Avellaneda con mayor tranquilidad.

La noche en Medellín fue apasionante. El Verde comenzó goleando 3-0, tal vez un poco inmerecidamente porque el trámite no se decantó hacia su favor, y en unos pocos minutos La Academia se puso 3-2 gracias a dos goles de penal de Gonzalo Piovi. Al final, Cantera puso el 4-2 final.

¿Qué necesita Racing para pasar de ronda?

FREDDY BUILES/AFP via Getty Images

Con este resultado, Racing necesita ganar por tres goles de diferencia para revertir la situación. De hacerlo por dos goles, irá a una prórroga y, si no se sacan ventaja, la serie se definirá por penales. Es importante recordar que el plus del gol de visitante ya no corre en Copa Libertadores.