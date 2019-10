Qué necesita Millonarios para clasificar a los Cuadrangulares de la Liga Águila II: un milagro

Los de Pinto ya no dependen de si mismos y podrían quedar eliminados en la fecha 19 según algunos resultados.

Tras la derrota ante Santa Fe en El Campín, la eliminación de de la Liga Águila 2019 II es casi un hecho. Con 27 puntos en la tabla, la clasificación a los Cuadrangulares del Finalización es un sueño casi imposible, pero el Embajador aún tiene una mínima chance matemática para lograrlo.

Los capitalinos deben estar muy pendientes de cómo se termine de desarrollar la jornada 19 del campeonato, entre jueves y viernes, pues una serie de resultados podría dejarlo fuera de cualquier opción de clasificar a falta de una fecha para el cierre de la fase regular.

Huila vs. Medellín, vs. Junior, vs. , Tolima vs. Patriotas y Cúcuta vs. América, son los partidos de la fecha que interesan a Pinto y sus jugadores para saber en qué condiciones llegarán a la última jornada.

Millonarios necesita que pierdan Medellín, Alianza, Tolima y Cúcuta; así como que el Cali no gane, aunque eso le represente otra amenaza: la del Once Caldas que, de ganar, sumaría 28 puntos y lo pasaría en la tabla.

De darse los resultados contrarios y teniendo en cuenta la diferencia de gol, los 'albiazules' quedarían eliminados de toda opción pues con sus 27 puntos no alcanzaría el umbral de clasificación. A Millos no le favorece el -3 del gol diferencia que tiene contra los saldos positivos de todos sus rivales, excepto Cúcuta que tiene -2.

Las matemáticas aún avalan un milagro para Millonarios, pero el presente futbolístico tampoco es alentador. Cinco derrotas y un empate en sus últimos seis partidos no auguran un buen futuro, teniendo en cuenta que en la fecha 20 visitará a Rionegro, equipo comprometido en su lucha por no descender. Su campaña como visitante tampoco es buena, ya que solo ganó 2 y perdió 5 de 9 partidos.