¿Qué necesita el Sevilla para clasificarse para la Champions League o la Europa League 2019-2020?

Los de Nervión afrontan la última jornada con opciones remotas de ser cuartos pero con el objetivo de evitar las previas de la Europa League.

El ha realizado una temporada 2018-2019 demasiado irregular en la que cayó prematuramente de la UEFA y de la y en dejó escapar una buena ventaja para ser cuarto y volver a disputar la UEFA .

A pesar de cambiar de entrenador, la salida de Machín y la vuelta de Caparrós al banquillo no frenó la sangría y sus opciones de llegar a la máxima competición europea en esta última jornada del campeonato son más que remotas, ya que no sólo depende de una victoria propia, si no que necesita que pierdan el en su visita al y el ante el , ambos rivales ya salvados y sin jugarse nada.

Así las cosas, al Sevilla sólo le valdría con ganar al Athletic en el Sánchez-Pizjuán y que Getafe y Valencia pierdan ya que pierde el goalaveraje particular con ambos equipos. Una auténtica quimera a la que se le suma que los vascos también necesitan puntuar en Nervión para certificar su clasificación para la Europa League.

De hecho, el equipo de Caparrós aún busca un premio menor como sería evitar jugar las fases previas de la UEFA Europa League. Ssegura ser sexto si puntúa ante los leones. Ya sabe que es como mínimo séptimo pero si pierde ante el Athletic, los vascos lo superaría en la tabla y el Sevilla acabaría el curso en un gris séptimo puesto.