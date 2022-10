Qué necesita Colo Colo para coronarse campeón del Torneo 2022 y bajar la estrella 33

El equipo que conduce Gustavo Quinteros mantiene una amplia diferencia con sus escoltas, siendo el principal candidato a quedarse con el trofeo.

Colo Colo sigue firme en la cima del Campeonato Nacional luego de golear a Unión Española en el estadio Monumental e imponer sus términos contra Cobresal en El Salvador, justo antes del parón de dos semanas por fiestas patrias y fecha FIFA, desde donde volvió con una igualdad frente a la UC en Macul. No obstante, dejó escapar la opción de festejar el título ante su gente tras firmar una paridad frente a Curicó Unido.

Con esto, el equipo que conduce Gustavo Quinteros se mantuvo en el liderato al ganar en siete de las últimas diez fechas, conservar la valla menos vencida (16 goles concedidos), y acumular 16 juegos con victorias. Además, cuenta entre sus filas con Juan Martín Lucero, el jugador con mayor participación de gol en el torneo (14 gritos y 5 asistencias).

De este modo, el Cacique alcanzó 56 puntos, sacándole una diferencia de nueve positivos a los Albirrojos a falta de tres fechas para el término del certamen doméstico.

¿Qué necesita Colo Colo para bajar la estrella 33?

Cabe destacar que el cuadro albo no conocía de derrotas desde el pasado 10 de abril, por la novena jornada del fútbol chileno. En aquella ocasión cayó por 2-1 frente a Unión Española en Santa Laura, pero luego se repuso venciendo 2-1 a Cobresal liderando en la parte alta precisamente junto a los hispanos, ambos con 21. Desde la fecha 13, instancia en la que le propinó una goleada 4-0 a Coquimbo Unido, no soltó más la punta. No obstante, cayó ante Unión La Calera el pasado 28 de agosto cortando una larga racha invicta de 13 cotejos consecutivos sin perder. Ahora al Popular le queda un enfrentamiento en casa puesto que en su reducto recibirá en el tramo final a O'Higgins.

En caso de empatar en su siguiente desafío liguero, y considerando que solo cosecha tres caídas en toda la campaña, la tienda de Pedrero logrará consagrarse con un punto frente al Pirata en el Francisco Sánchez Rumoroso puesto que su ventaja con los de Damián Muñoz, con solo seis enteros más en disputa, sería irremontable. Si no consigue derrotar al Barbón, pero Audax Italiano suma contra los torteros en la misma jornada 29, podrá festejar una nueva corona de igual forma.

Vale recordar que el cuadro albo se coronó campeón por última vez en el torneo Transición de 2017 al golear a Huachipato por 3-0, en una jornada final de infarto que liquidó las chances de los entonces dirigidos por Martín Palermo (que se quedó con el subcampeonato) y le colgó al Cacique su 32º estrella de la mano del entrenador argentino Pablo Guede. En aquel certamen, Colo Colo tomó la punta a partir de la fecha doce para no soltarla más.

El calendario de Colo Colo en el tramo final: