¡Como Petr Čech! ¿Qué le pasa a Gavi en la cabeza y por qué lleva un casco ante Georgia?

El joven internacional español llama la atención en Tiflis por el casco que luce ante Georgia.

¿Qué le pasa a Gavi en la cabeza y por qué lleva un casco ante Georgia? Eso es lo que pueden estar preguntándose millones de televidentes al observar al internacional español del FC Barcelona en Tiflis.

Desde que empezó la concentración de la Selección, el pasado lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, Gavi se ha ejercitado con un casco protector para no recibir ningún golpe en la oreja derecha, dañada en su último partido con el FC Barcelona (ante Osasuna, en Pamplona), tal y como informó la Selección a través de sus redes sociales y en su página web oficial.

Cabe recordar que Gavi sufrió ahí un doloroso golpe y necesitó cinco grapas para cerrar esa herida, pero ello no le ha impedido trabajar estos días como uno más en los entrenamientos. Eso sí, con la chiconera. “Ya va cicatrizando y cada vez va mejor”, explica Gavi, al que el doctor de la Selección, Claudio Vázquez, le ayuda antes de cada sesión para que el casco quede bien ajustado y no le moleste. “Me lo pongo, sobre todo, para que no me den ningún golpe porque me pueden saltar las grapas. Sobre todo es por protección”.

Aunque al principio podía sentirse algo extraño, el internacional español se ha acostumbrado bien al casco: “Cuando hace calor agobia un poco, pero bien, es cómodo”, resume.