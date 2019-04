¿Qué juveniles tiene Alfaro en el plantel de Boca?

De los nueve juveniles que hicieron la pretemporada, cuatro se fueron a préstamo. El DT ya hizo debutar oficialmente a un futbolista.

Gustavo Alfaro llegó a Boca para rearmar un equipo que quedó muy golpeado tras la derrota frente a River en la final de la y apostó, principalmente, por la llegada de jugadores de jerarquía durante el último mercado de pases. Sin embargo, el DT también mira hacia adentro y tiene dentro de su consideración a algunos juveniles que piden pista en el Xeneize.

Frente a , el entrenador hizo debutar oficilamente al primer jugador de su ciclo: Nicolás Capaldo, mediocampista central categoría 1998, ingresó a los 37 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Agustín Almendra (otro pibe del club que ya viene con bastante rodaje de la época de Guillermo Barros Schelotto) y sumó su primer rato de rodaje en la Primera del club.

Capaldo, que habitualmente es el capitán de la Reserva que conduce Rolando Schiavi, fue uno de los tres futbolistas que en el verano participaron de su primera pretemporada con el plantel profesional, junto al lateral derecho Marcelo Weigandt y el extremo Agustín Obando, ambos de categoría 2000. El lateral ya estuvo en el banco en dos oportunidades pero no ingresó, mientras que el volante forma parte por primera vez de una convocatoria ante . Otro que apareció en los planes a fuerza de sus buenos rendimientos en el conjunto del Flaco es Brandon Cortes, delantero categoría 2001, que viene de convertir por duplicado ante , en el encuentro preliminar que se jugó en La Bombonera.

🎥 Brandon Cortes y su primer grito para marcar el empate en el comienzo del partido. pic.twitter.com/JllTTG4lEe — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) 29 de marzo de 2019

En Cardales, además, hubo otros seis juveniles que ya venían con rodaje en la era del Mellizo, pero cuatro de ellos finalmente fueron cedidos a otros equipos porque no iban a tener demasiado lugar: Agustín Heredia pasó a , Gonzalo Lamardo se fue a San Martín de Tucumán, Mateo Retegui recaló en Estudiantes y Nahuel Molina, quien había regresado de una cesión en Defensa y Justicia, llegó a . Los dos que quedaron en el plantel son el mediocampista Julián Chicco y el arquero Javier Bustillos, quien está cuarto en la consideración detrás de Andrada, Marcos Díaz y el pibe Manuel Roffo, quien no estuvo en la pretemporada por haber participado del Sudamericano Sub-20 con la Selección argentina. A ellos se sumó Gastón Ávila, refuerzo de Rosario Central, quien se metió en la lista de buena fe de la Copa Libertadores, pero que se rompió los ligamentos de la rodilla. En esa misma lista también aparecen otros dos jugadores formados en las inferiores: Adrián Sánchez y Aaron Molinas, quienes todavía no vieron acción.

Por el momento, Capaldo y Almendra son los únicos de los chicos del club que tuvieron minutos, pero eso empieza a cambiar: ante el Tiburón, empezarán a verse las caras de las nuevas generaciones.