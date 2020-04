¿Qué jugadores terminan contrato con Colo Colo en 2020?

Trece futbolistas podrían abandonar el cuadro albo si no renuevan en diciembre próximo. Entre ellos, destacan varias figuras del Primer Equipo.

vive por estos días un complejo momento tras el quiebre que se instaló en el Estadio Monumental. Esto, luego de que Blanco y Negro anunciara que se acogería a Ley de Protección al Empleo al no llegar a un acuerdo para una rebaja salarial ante la crisis económica generada por la pandemia del Covid-19.

Pero las semanas venideras podrían tornarse aún peor. Lo anterior, debido a que un número importante de jugadores del actual plantel tiene contrato hasta fines de 2020. Según detalló el sitio especializado Transfermarkt, son trece los futbolistas que finalizan su vínculo con los albos en diciembre próximo. Entre ellos, varias figuras del Primer Equipo.

El artículo sigue a continuación

¿Los nombres? Esteban Paredes, Pablo Mouche, Óscar Opazo, César Fuentes, Felipe Campos, Julio Barroso, Juan Manuel Insaurralde, Carlos Carmona, Nicolás Maturana, Brayan Véjar, Williams Alarcón, Darío Melo y Miguel Pinto.

Más equipos

Esta información surge luego que el Tanque amenazara con renunciar. “Puede ser que no vuelva a jugar. Se tendrá que evaluar de acá a mitad de año. Si tengo que dejar al club por Colo Colo, si tengo que renunciar por Colo Colo, no por Blanco y Negro, lo voy a hacer. Pero no me cuestionen todo lo que he entregado por Colo Colo. Eso es lo que más duele”, lanzó.

Pero también después que el Sindicato de Futbolistas Profesionales (SIFUP) acudiera a las oficinas de la Dirección del Trabajo para entregar los antecedentes de la pugna entre los futbolistas y los dirigentes. ¿Renovarán?