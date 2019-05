¿Qué jugadores acaban contrato tras finalizar la Liga MX Clausura 2019?

En Goal te presentamos a los jugadores que tendrían libertad para negociar con cualquier club a final de temporada.

Ya con el Clausura 2019 en su tramo final, muchos clubes comenzaron a trabajar en la planificación de la próxima temporada en la Liga MX. Y de cara al inicio del mercado de pases, hay algunos jugadores que llaman poderosamente la atención por un tema en particular: culminan contrato en junio.

Si no extienden el vínculo con sus respectivos clubes antes de final de temporada, estos futbolistas tendrán absoluta libertad para negociar su fichaje con cualquier equipo. Y su llegada no supondría ningún costo, lo que garantiza que no le faltarán pretendientes en el período de transferencias.

En Goal te contamos qué jugadores acaban contrato tras finalizar la Clausura 2019:

LUCAS ZELARAYÁN

RENATO IBARRA

DORLAN PABÓN

AVILÉS HURTADO

OMAR GONZÁLEZ

JULIO DOMÍNGUEZ

ABRAHAM GONZÁLEZ

BRAYAN BECKELES

AYRON DEL VALLE

HERIBERTO OLVERA

ENRIQUE PÉREZ