¿Qué jugador de Boca sorprendió más a Russo?

A pesar de tener a varios hombres de jerarquía en el plantel, el DT se quedó con un juvenil que todavía ni siquiera pudo debutar en Primera.

A pesar de que el mercado de pases está algo lento y de que Boca necesita reforzarse en algunos sectores si pretende pelear los tres frentes que tendrá por delante el próximo semestre, Miguel Ángel Russo sabe que cuenta con un plantel de jerarquía. Carlos Tevez, Mauro Zárate, Eduardo Salvio, Iván Marcone, Lisandro López, Carlos Izquierdoz... Sin embargo, el DT se vio sorprendido por otro nombre, uno que ni siquiera tuvo la posibilidad de debutar en Primera.

"El que más me sorprendió porque viene de una operación de ligamentos es Ávila. por suerte está muy bien, tiene un gran futuro. Seguramente con el correr del tiempo aparece en el primer equipo", prometió el entrenador en declaraciones al Show de Boca. Central zurdo, podría imponerse sobre Junior Alonso como posible recambio de la asentada zaga central xeneize.

Gastón Ávila llegó al Xeneize a principios de 2019 como un refuerzo a futuro. Comenzó a foguearse en la Reserva del Flaco Schiavi y enseguida demostró que tenía posibilidades ciertas de llegar al plantel profesional. Sin embargo, la posibilidad se le esfumó demasiado pronto: en abril, se rompió los ligamentos de la rodilla y no pudo volver a jugar en todo el año. Este cuerpo técnico lo convocó para la pretemporada y el ex-Central no perdió el tiempo.