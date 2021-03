¿Qué fue del Gullit Peña? De mundialista con México y jugar en Europa, a terminar en El Salvador

La carrera del volante prometía, pero incidentes extrafutbolísticos significaron su decadencia pese a que 'sólo' tiene 30 años.

Durante su paso por el León, Carlos Peña gozó las mieles del éxito, fue multicampeón e incluso logró catapultarse a Selección mexicana, pero los reflectores de Chivas fueron el inicio de la caída libre.

De haber prometido, incluso con participación con el Tri en el Mundial de Brasil 2014, fichar con el Rebaño y con Cruz Azul y salir a Europa para jugar con el Rangers de Escocia, bajo la tutela de Pedro Caixinha, el Gullit ahora vive una nueva etapa de su carrera con el CD FAS de El Salvador.

El nacido en Ciudad Victoria fue campeón de Ascenso, logró ascender a Primera División y dos veces campeón con la Fiera, una vez campeón de Supercopa MX con Chivas y una vez campeón de Supercopa MX con el Necaxa, pero la realidad que vive es distinta a la que soñó al inicio de su carrera profesional.

En su momento, Peña llegó a percibir con Cruz Azul una cifra cercana a los 2 millones 84 mil pesos al mes, según información obtenida por Goal, sin embargo para continuar con su carrera en El Salvador, tuvo que bajar sus pretensiones económicas y ahora ‘cobrar’ seis mil dólares mensuales, uno de los mejores sueldos de futbolistas que militan en dicho país, reportó el Diario Diez, que también detalló que el Gobierno del país aporta económicamente para cubrirlo, toda vez que el sueldo promedio ronda entre 1,500 y 2,000 dólares.

Gullit, de 30 años, ficho con FAS en febrero del 2021, siendo una de las dos altas del club procedentes del continente americano, a la par de Tomás Granitto, pivote del Miami FC de la United Soccer League (USL, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

“Siempre me he caracterizado por no conformarme con nada, gracias a Dios me han dado la oportunidad de jugar en Escocia, Polonia, ahora en El Salvador, un Mundial, Libertadores, CONCACAF, Copa Oro, Copa América y siempre, siempre lo he hecho con la misma mentalidad de aportar mi granito de arena. Dios quiera y podamos bordar una estrella más en este gran escudo”, confesó Peña en su presentación con el club.

“Traemos a un mundialista, a un campeón de México, a un jugador con una trayectoria muy grande, pues él viene comprometido con Club Deportivo FAS a dar más del cien por ciento”, reveló por su parte el presidente del club Guillermo Morán.

Tan sólo se dio su llegada al club y Peña se adueñó de la titularidad en el equipo de Jorge ‘Zarco’ Rodríguez, incluso haciendo gol en la victoria de 4-1 sobre Sonsonate en el Óscar Quiteño de Santa Ana.