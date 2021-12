¿Qué fue de la vida de los futbolistas de la final entre River y Boca en Madrid?

El 09 de diciembre del 2018 no es un día más en el calendario de los hinchas de River y de Boca. Unos por alegría, otros por tristeza, pero todos tienen algo para recordar. La final de la Copa Libertadores en Madrid marcó un hito, por eso los nombres de los protagonistas de aquella batalla futbolística quedan en la memoria de todos los futboleros.

Mientras en River siguen Franco Armani, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco, Enzo Pérez, Julián Álvarez y Bruno Zuculini, en Boca solo Carlos Izquierdoz, Sebastián Villa y Cristian Pavón.

De los 28 futbolistas que jugaron algún minuto aquella noche, muchos no siguen vistiendo los mismos colores. Desperdigados por distintas partes del mundo, activos y retirados, algunos con posibilidades de volver y otros no. Hay de todo, por eso Goal repasa dónde se encuentra cada uno.

DARÍO BENEDETTO



Entre semifinales y finales, metió cinco goles. Aunque también es recordado por su mano a mano ante Armani que pudo decantar el primer duelo en La Bombonera. En agosto de 2019 fue adquirido por OM en una cifra cercana a los 14 millones de euros. Actualmente está a préstamo en Elche. Deberá volver a OM a mediados de 2022.

RAMÓN "WANCHOPE" ÁBILA

Fue el que abrió el marcador en la final, además de marcar un gol importante en la semifinal de ida ante Palmeiras. En abril de 2021 fue prestado a Minnesota United, de la MLS, y después a DC United de la misma liga. Tuvo un paso pobre por ambos clubes, con lesiones y pocos minutos de juego. En enero de 2022 debe volver a Boca.

FERNANDO GAGO

Es recordada la lesión que sufrió el mediocampista central en la final de Madrid, fue tan dolorosa que en el vestuario les dijo a sus compañeros que se retiraba. De todos modos no fue así. En marzo de 2019 finalizó su vínculo con Boca y unos meses después fichó por Vélez, pero dejó el fútbol en noviembre de 2020 luego de lidiar con múltiples lesiones que arrastró durante toda su carrera. Hoy en día es entrenador de Racing Club.

WILMAR BARRIOS

El colombiano fue uno de los motores de aquel Boca, siendo clave en el medio del campo. En Madrid fue expulsado no bien comenzó el alargue por un pisotón a Exequiel Palacios. A comienzos de 2019 pasó a Zenit por 12 millones de euros, aún sigue allí y además es titular en la selección de su país. “Siento que todavía me falta un capítulo en Boca. Ojalá pueda regresar en algún momento", ha expresado en 2020.



NAHITAN NÁNDEZ

Otro mediocampista clave en el equipo de Guillermo por su recorrido. Nahitan, pura garra charrúa, se encuentra en Cagliari que pagó su ficha en 17 millones de euros. Además suele ser convocado a la selección uruguaya.

LISANDRO MAGALLÁN

En el Bernabeu compartió la zaga central con Izquierdoz, pero poco tiempo después se fue de Boca. En 2019 lo adquirió Ajax por 9 millones de euros, pero luego de unos meses en Amsterdam comenzó una seguidilla de préstamos: Deportivo Alavés, Crotone y Anderlecht, donde está hasta junio de 2022.

JULIO BUFFARINI



El lateral derecho del equipo fue uno de los tardó más en emigrar. Recién en agosto de 2021 pasó al SD Huesca que milita en la segunda división española, se encuentra en mitad de tabla; Buffa alterna entre titular y suplente.

PABLO PÉREZ

El hombre clave para que la segunda final se jugará en Madrid, puesto que las imagenes del ojo vendado del volante xeneize recorrieron el mundo. En enero de 2019 pasó de Boca a Independiente y actualmente está en Newells, su club de origen.

ESTEBAN ANDRADA

El arquero boquense quedó inmortalizado en la interminable corrida de Gonzalo Martínez para anotar el 3-1 y sentenciar la final. De todos modos, había realizado una gran copa y siguió en el club mucho tiempo. En julio de 2021 fichó por Monterrey a cambio de cinco millones de dólares. Es titular en los Rayados, incluso tuvo convocatorias en Argentina aunque después de su lesión quedó relegado.

LEONARDO JARA

Autor de la declaración "cuando miro la tabla no veo a River", Leonardo Jara estuvo a centímetros de ser el héroe de la parcialidad azul y oro cuando su volea pegó en el palo...pero rebotó hacia afuera. En enero de 2019 pasó a DC United, de la MLS, a préstamo por un año. Luego de una breve vuelta se fue libre a Vélez en julio de 2021.

LUCAS OLAZA

Fue el lateral izquierdo titular de Boca en Madrid, siendo un futbolista con perfil bajo pero mucho potencial ofensivo. Luego de la final estuvo dos temporadas a préstamo en Celta de Vigo, más tarde pasó en la misma condición a Real Valladolid que en julio de 2021 lo adquirió por dos millones de euros.

CARLOS TEVEZ

Entró faltando veinte minutos en el Bernabeu y en ningún momento pudo torcer la historia. En julio de 2021 decidió no continuar en Boca. Todavía no anunció oficialmente que se retiró del fútbol, pero todo indica que será así: "Todos quieren saber qué voy a hacer, pero hasta que yo no lo sienta, no voy a hacer nada", expresó en noviembre entrevistado por Mariano Closs.

GONZALO MARTÍNEZ



El Pity es recordado en River por muchos logros, pero especialmente por sus proezas ante Boca. Sin dudas la más recordada está en Madrid, con el gol que enterró el encuentro. En enero de 2019 pasó a Atlanta United por 15 millones de euros, un año y medio más tarde se fue al Al-Nassr FC donde encuentra actualmente. En estos momentos no está activo por una lesión en su rodilla.

LUCAS PRATTO



El gol sacando del medio en La Bombonera y el empate en Madrid. Ni siquiera un mal ingreso en la final de la siguiente edición de Copa Libertadores pudo hacer mella en el amor de la hinchada riverplatense para con el Oso, que se fue de River en enero de 2021 cedido a Feyenoord donde prácticamente no jugó y encima se lesionó. Cuando volvió a Núñez redireccionó a Liniers, para continuar su carrera en Vélez.

JUANFER QUINTERO

Sin ser titular fue uno de los valores más importante de la era Gallardo. Su gol, demostración pura de la enorme calidad técnica que tienen sus pies, puso en ventaja a River por primera vez en la serie recién a doce minutos del final. Se fue a comienzos del 2021 al Shenzhen Kaisa Football Club por casi seis millones de euros, además es convocado habitual de la selección colombiana. Aparentemente hay chances de que vuelva a River en 2022.

EXEQUIEL PALACIOS

Fue uno de los más jóvenes de la final, con solo 20 años brillaba en el medio del campo de un equipo lleno de figuras. Tanto así que en Alemania le pusieron los ojos encima y en enero de 2020 Bayer Leverkusen lo adquirió por 17 milloneros de euros. Además es parte del plantel fijo de Lionel Scaloni en Argentina.

NACHO FERNÁNDEZ

Uno de los futbolistas más importantes que tuvo River en los últimos tiempos. Su calidad técnica fue clave para armar la jugada que le dio el empate al Millonario en Madrid, y tiempo después siguió hiriendo a Boca con sus goles. En marzo de 2021 llegó a Atlético Mineiro por cinco millones de euros, que recienmente fue campeón del Brasileirao después de cincuenta años. Nacho, en general, fue titular de ese equipo.

GONZALO MONTIEL

El lateral derecho fue el último en irse de River, en agosto fue comprado por Sevilla en un precio estimado de once millones de euros. Arrancó de suplente pero logró quedarse con el puesto. Además, al igual que Exequiel Palacios, es parte del plantel argentino. Fue campeón de la Copa América 2021 siendo uno de los mejores jugadores en la final ante Brasil.

CAMILO MAYADA

El uruguayo ha sabido ser un polifuncional en River, jugando cuándo y dónde se le pedía, rindiendo aceptablemente. Se fue de River en julio de 2019 a San Luis, de la Liga MX, y en junio de 2021 pasó a Libertad de Paraguay.

LEONARDO PONZIO

Si bien lo venía diciendo entre líneas, el León anunció su retiro casi en simultáneo con la consagración de River ante Racing, por el Torneo de la Liga Profesional 2021. Dejó el club como el futbolista más ganador y fue una pieza fundamental en el ciclo más exitoso de la historia riverplatense.