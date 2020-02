¿Qué es la 'cláusula del miedo' y por qué Aleñá puede jugar contra el Barcelona?

El verdiblanco está cedido por los blaugranas y se enfrentará a su ex equipo en el Benit Villamarín al no existir cláusulas que se lo impidan.

El visita este domingo al Real en el Benito Villamarín. El duelo servirá para que Quique Setién vuelva a la que fue su casa en las dos últimas temporadas pero también para que Carles Aleñá se mida al club de su vida.

El centrocampista catalán está cedido por el Barcelona en el Betis y Rubi ha decidido colocarlo como titular ante el equipo que aún es el dueño de sus derechos, ya que Aleñá tendrá que regresar al club del Camp Nou el próximo 30 de junio.

¿Por qué puede jugar? El Barça no incluyó en el contrato de cesión de Aleñá al Betis ningún tipo de cláusula que se lo impide, es decir, no existe lo que se conoce como cláusula del miedo y puede enfrentarse ante su ex equipo, al igual que ocurre con los jugadores que tiene cedidos el .