Qué es la 'cláusula del miedo', en qué consiste, cómo funciona y en qué casos se puede activar

UEFA y FIFA si limitan estas restricciones a nivel internacional pero no hay prohibición alguna en España

Son famosas en el fútbol español y suelen repetirse a lo largo de las temporadas. Son las ya célebres "cláusulas del miedo". Se producen cuando se plasman en un contrato de cesión, tras culminar una negociación de mutuo acuerdo entre los clubes, especificando que el club cedente puede evitar que el jugador en cuestión pueda ser alineado por el club donde juega a préstamo, para evitar perjudicar al club que tiene la propiedad de sus derechos económicos.

Qué es la 'cláusula del miedo': en qué consiste y cómo funciona

Cuando esa cláusula se introduce en el contrato de cesión y ambos clubes asumen su existencia y aceptan, se comprometen a cumplirla. ¿Cómo funciona lá cláusula del muedo? Pues el club que cede a un futbolista introduce este tipo de cláusula con el objetivo de evitar que dicho jugador pueda disputar encuentros directos contra dicho equipo. En caso contrario, el equipo que alberga al cedido tendría que abonar una contraprestación económica para poder contar con este. Es decir, que si quiere desactivar esa 'cláusula del miedo' pactada, puede conseguir que el jugador se enfrente a su club de origen siempre y cuando desembolse una cantidad económica fijada en el contrato.

FIFA desaconseja estas prácticas

Las famosas 'cláusulas del miedo' no convencen a la FIFA, que desaconseja este tipo de prácticas. Así se contempla en el marco del Reglamento sobre el Estatuto y Transferencias de Jugadores. “Ningún club concertará un contrato que permita al club contrario y viceversa o a terceros, asumir una posición por la cual pueda influir en asuntos laborales y sobre transferencias relacionadas con la independencia, la política o la actuación de los equipos del club”. Es decir, que FIFA no es partidaria de este tipo de cláusulas redactadas en los contratos entre clubes.

En España sí existen "cláusulas del miedo" y no son ilegales

A pesar de que FIFA desaconseja estas prácticas, en los torneos domésticos no está prohibido ni es ilegal incluir estas cláusulas en los contratos. De hecho, en España es completamente legal y se suele incluir si las partes así redactan el contrato. En la actualidad, en el fútbol español, se puede aplicar la ‘cláusula del miedo’ si un club no quiere que un jugador cedido sea alineado contra ese club. LaLiga y la RFEF no lo prohíben.

Elección libre, decisión consensuada

No todos los clubes escogen activar esa 'cláusula del miedo', ya que en muchas ocasiones los clubes ni siquiera las contemplan en el contrato de cesión firmado por ambas partes. No obstante, hay algunos casos en los que eso sí figura en el contrato y en las que se insta al club que quiere alinear al jugador cedido a tener que pagar una cantidad de dinero para poder alinear al jugador ante su club de procedencia. Por ejemplo, cuando el Atlético de Madrid cedió a Samuel Lino al Valencia, ambos clubes pactaron que no habría 'cláusula del miedo'. Un ejemplo contrartio es el caso de la cesión de Ez Abde, donde Osasuna tendrá que abonar una cantidad económica al Barça, el club tenedor de sus derechos, si es que quiere alinear al extremo contra el equipo azulgrana.