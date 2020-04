¿Qué es Fase 3 por coronavirus en México? Medidas nuevas y cambios

Varias personas se preguntan sí existen algunas diferencias respecto a las fases 1 y 2, y la respuesta es sí. Acá te decimos.

El coronavirus no da tregua a y, como estaba previsto, al fin se llegó a la fase 3 de la pandemia en nuestro país desde el 21 de abril del 2020. Y, con ello, algunas medidas e implicaciones que en las etapas anteriores no figuraban.

El anuncio oficial lo realizó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, después de conocerse que el país se acercara a la cifra de los 10 mil casos y más de 700 muertes en los diferentes estados de la República.

El ascenso de categoría sólo viene a confirmar que la propagación de la enfermedad ya es local, no únicamente a través de la exportación, y la cadena de transmisión comunitaria se amplía entre la población.

En Goal te explicamos más a fondo sobre de qué trata la fase 3 ordenada por el Gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a poco más de mes y medio que se detectó la llegada del COVID-19 a nuestras fronteras.

¿QUÉ ES LA FASE 3?

Persisten algunas indicaciones de la fase 2, la cual duró alrededor de cuatro semanas, como el aislamiento preventivo, no saludar de mano, beso o abrazo; la suspensión de eventos masivos (espacios públicos abiertos y cerrados como cines, teatros, playas, plazas o parques); el aplazamiento de las clases en colegios públicos y privados, y la cancelación de actividades no esenciales quitando a los médicos, administrativos, seguridad pública, sector financiero, recaudación tributaria (SAT), industria de alimentos, sector financiero (bancos), telecomunicaciones, servicios de transporte, producción agrícola, agropecuaria, etc.

Esto obedece a un crecimiento estadístico, pues los contagios ya se cuentan por miles en lugar de centenas. Las adicionales son las siguientes:

Prolongar la Jornada de Sana Distancia hasta el 30 de mayo como mínimo. Dejar en sus domicilios después de esa fecha todavía a grupos vulnerables. Regionalizar el grado de las medidas de mitigación. Dividir y fijar geográficamente la movilidad en territorio nacional.

¿HABRÁ CUARENTENA OBLIGATORIA EN MÉXICO?

Es importante resaltar que en ningún momento, según palabras del Ejecutivo, la fase 3 implica un toque de queda generalizado o de cuarentena obligatoria, pese a que ya existen municipios que así lo llevan a cabo como Nacozari de García, Sonora, o estados de la talla de Michoacán o Jalisco. Esto último recae en los gobernadores correspondientes.

¿CUÁNDO REGRESA LA LIGA MX?

Las autoridades de la , mediante Enrique Bonilla, señalaron que tienen entre manos cinco opciones de calendario para la reprogramación del torneo Clausura 2020. Por lo tanto queda descartada la posibilidad de entregarle el campeonato de manera automática a , único líder del certamen por ahora.