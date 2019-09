Qué es Dreamers, la campaña que apoyan Messi y Antonella Roccuzzo

"Todos tenemos sueños y cada uno de nosotros deberíamos tener el derecho de poder soñar libremente…". Así arranca la descripción de "Dreamers", la campaña de caridad que inició el cantante español Alejandro Sanz a fines de agosto y a la que se han sumado enormes figuras de diferentes ambientes. Y los últimos en sumarse, al menos públicamente, fueron Lionel Messi y Antonella Roccuzzo.

Todos somos uno. Todos los sueños importan. Únete al #DreamerTeam 🙏🏼

We are all one. #WeAllDream. Because everyone matters. #DREAMERS. Join me&become part of the #DreamerTeam

👉🏼 https://t.co/nEeuvt7Frq@AscendFundNY @Astrid_NV @JulissaArce @CharityStars

📸: #AlanFlores pic.twitter.com/9MsYk1NsSY