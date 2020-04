¿Qué equipos habrían salido campeones de los torneos Sub en México?

Monterrey, América y Chivas eran los máximos aspirantes en los campeonatos de divisiones inferiores.

La pandemia del COVID-19 (coronavirus) provocó la cancelación de los torneos Sub 13, Sub 15, Sub 17 y Sub 20 de la , por lo que algunos equipos se quedaron con las ganas de levantar el título.

El único campeonato que no tenía un claro favorito era el Sub 13 debido a que apenas estaba disputarse, toda vez que se encontraba programado para el verano tal como sucedió en 2019 donde se levantó en lo más alto.

Pumas era el único de los cuatro grandes encaminado al fracaso en una de las diviones inferiores toda vez que se encontraban en la parte baja de la clasificación general de la Sub 20, algo que no sucedió en los otros campeonatos.

Más equipos

En Goal te contamos quiénes eran los líderes y máximos favoritos a ganar.

SUB 20 - MONTERREY

Rayados de dominaba la Sub 20 con 26 unidades en once encuentros, con un Eduardo Isaí Banda como su goleador y líder de la clasificación individual con ocho goles, estos frente a Pumas, , y en dos ocasiones, León y América.

SUB 17 - AMÉRICA

Los Azulcremas, dirigidos por Raúl Rodrigo Lara ocupaban el primer puesto de la Sub 17 con 29 unidades en diez partidos, 23 puntos en tiempo regular y seis de forma adicional por los penales. Además tenían a Esteban Lozano y Karel Christopher Campos con cinco goles en el cuarto y quinto puesto de la tabla de goleo individual.

SUB 15 - CHIVAS

El Rebañito, equipo dirigido por Rodolfo Jauregui se encontraba en la cima de la tabla de posiciones agrupada, toda vez que los equipos se reparten en dos grupos y los tapatíos tenían un claro dominio con 21 puntos en 9 encuentros. Además estaba la coincidencia de que su defensa Isaac Jared Velasco era primero de la tabla individual con ocho tantos.